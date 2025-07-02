Чи знаєте ви походження слова "дача": історія походження вас здивує

Влітку багато людей любить відпочивати за містом. З цією метою купують для себе земельні ділянки чи будиночки, які називають – дача.

Яке походження слова "дача", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс stargorod.kiev.ua.

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Що спочатку позначали словом "дача"

Любителі відпочинку у заміських будиночках – дачах, навіть не задумувалися, чому саме так називають цю споруду.

Слово "дача" походить від старослов’янського "дати" — тобто "те, що дано". У давнину так називали земельні наділи або маєтки, які князі чи царі дарували своїм підданим за службу. Це могли бути:

ділянки землі,

хутори,

прикраси,

навіть предмети побуту.

У ХІІ – ХVІІ столітті "дача" означала дарунок, пожалування, саме у такому значенні воно фігурує у літописах.

Найбільш відомий і на той час найбільший за масштабами "дачний", тобто дарчий, процес був при Петрі І. За підрахунками істориків він роздарував підлеглим по 46 га (100Х1000 саженів) біля Петербурга.

Своє значення слово змінило згодом, у ХІХ столітті, з розвитком залізниць і появою середнього класу, "дача" набуло нового значення – з права володіння у заміський будинок для літнього відпочинку. У той час, серед мешканців великих міст, відпочинок у сільській місцевості став модною тенденцією.

В радянський час, до 50-х років, дачництво було привілеєм партійної верхівки. А згодом почали впроваджувати культуру дачних кооперативів. За Хрущова дачникам виділяли по 6 соток землі, а розмір дачі обмежувався 12 – 25 квадратними метрами.

Сьогодні дачею називають і будиночок у селі, який залишився у спадок від батьків, і будинки у садових чи дачних товариствах.

На дачі / Freepik

Як ще можна назвати "дачу"

Ресурс "Словотвір" запропонував користувачам замінити слово "дача" на цікаві відповідники. Ось що запропонували читачі:

літниця,

літнівка,

літничка,

замісток,

хутір,

обійстя,

ожитва.

Чому б і ні, можна і такі слова ввести в обіг. Це типово для історії, коли слово поступово змінило своє значення, так сталося і з позначенням закладу каварня на кав'ярня.

Трапляється, що популярність слово набуває через поголос, як зараз, через соціальні мережі. Чому б дачу не замінити на літницю? Говоріть українською!