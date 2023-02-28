Перейменування школи в Харкові на честь Дані Дідіка: що вирішили депутати
Джерело:Суспільне
Школу №11 в Харкові перейменують на честь загиблого в теракті Дані Дідіка. Місцеві депутати висловились за.
Про це повідомив речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко. Рішення ухвалили на сесії міськради 28 лютого.
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Чи перейменують школу в Харкові на честь Дані Дідіка
Так, депутати Харківської міськради підтримали проєкт рішення про перейменування школи №11 на честь загиблого в теракті Дані Дідіка. Сидоренко розповів, що рішення ухвалили одностайно.
До слова, на сесії були присутні 72 обранці, сказав депутат Ігор Черняк.
Що було раніше
- Даня Дідік загинув внаслідок теракту біля Палацу спорту у лютому 2015 року.
- Протягом декількох років представники громадськості пропонували назвати на честь Дідіка школу №11, де навчався хлопець. Тоді ж у закладі обмежилися встановленням меморіальної дошки.
- Наприкінці січня мер Харкова Ігор Терехов дав доручення перейменувати школу №11 у місті на честь загиблого під час Маршу єдності Дані Дідіка. Проте топонімічна комісія відмовила.
- Все ж 23 лютого Терехов на своїй сторінці у фейсбуці написав, що школу таки перейменують.
Що відомо про загибель Данила Дідіка?
Десятикласник Данило загинув 22 лютого 2015 року. Підліток був учасником ходи на честь річниці Революції Гідності, одним із перших йшов проспектом Григоренка, коли пролунав вибух. Це був теракт й тоді постраждало 11 людей, а ще четверо загинули.
Під час ходи Данило разом із активістами "тримав у колоні периметр". Так активісти від нападів охороняли людей всередині, бо поліцейського кордону було замало. Як і перевірки, яка просто не виявила схований боєприпас.
На згадку про Данила Дідіка в Харкові проводять футбольний турнір, його іменем назвали пластовий курінь і дитячу спортивну школу на Дніпропетровщині. А в рідній школі відкрили лише меморіальну дошку через три роки після трагедії. Проте присвоїти ім'я Данила Дідіка відмовилися.