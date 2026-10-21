За що українці критикують Астаф'єву 

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва відреагувала на шквал критики щодо її участі в цьогорічному Радіодиктанті. Вона розповіла: "Претензій було багато. Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка?". Не забули критики згадати й про відверті знімання зірки ще двадцятирічної давнини, ставлячи під сумнів моральне право Даші читати диктант єдності. Чимало закидів прилетіло й у бік зовнішності артистки. Зірці дорікнули й російськомовним минулим та участю у попгурті NikitA.

Та попри обурення критиків Астаф'єва закликала всіх українців, зокрема й недоброзичливців, неодмінно приєднатися до трансляції 27 жовтня.

Що відомо про Радіодиктант у 2026 році

  • Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант відбудеться у вівторок, 27 жовтня. Його проведуть у День української писемності та мови.
  • Автором тексту цьогоріч є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь.
  • Читців цьогоріч двоє. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Їхні імена в прямому ефірі Українського Радіо оголосила координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.
  • Під час Радіодиктанту триватиме збір на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим". 