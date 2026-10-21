"Снимите панцири святош": педагог "разнесла" учителей за критику Астафьевой на Радиодиктанте

Она уже успела отреагировать на упреки. Однако немало украинцев поддерживают такой выбор организаторов Радиодиктанта в этом году. Одна из сторонниц участия Дарьи во флешмобе этого года – Ольга Лещименко, преподавательница украинского языка. Она написала разгромный пост-обращение к учителям в тредсе.

Что написала педагог

Она напомнила, что Радиодиктант национального единства в 2026 году будет читать не только Даша Астафьева, но и топовый украинский учитель Артур Пройдаков.

Многие учительницы, особенно представительницы постсоветской формации, пишут об обесценивании труда учителя. Мол, диктанты должны читать исключительно филологи. А у Даши Астафьевой нет ни педагогического, ни филологического образования, зато она была звездой Playboy,

– написала она.

И добавила: ее больше всего удивляет то, что критики не замечают участия Пройдакова – учителя украинского языка и литературы, который в 2023 году вошел в десятку лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize.

Так где же здесь обесценивание учителя? И не обесцениваете ли вы сами своего коллегу, когда не замечаете его профессионализма, зато так пристально изучаете чужую биографию?

– спрашивает Лещименко.

При этом она отметила: Даша Астафьева – это не только бывшая звезда Playboy. Она поддерживает ВСУ, является основательницей книжного приложения UnderBooks, человеком, который популяризирует украинскую литературу и культуру в целом.

Диплом не гарантирует человечности, так же как его отсутствие не лишает человека способности делать важное. Поэтому снимите панцири святош и старые изношенные туфли. Опустите уставшие стопы в теплую воду и посидите в тишине. Даша будет читать сердцем и душой,

– написала Лещименко.

По ее словам, украинский язык принадлежит не только филологам. Он принадлежит всем, кто им живет, творит, работает, занимается волонтерством, любит и борется.

Ведь профессиональное достоинство – это не право решать, кому можно говорить на украинском со сцены. Это способность признавать ценность другого. И, возможно, именно вам стоит записать его не только на бумаге, но и в собственном сердце – без предвзятости, высокомерия и раздора. Ведь единство начинается не с диктанта. Оно начинается с нас,

– подытожила педагог.

Что пишут в комментариях

В комментариях к этому посту украинцы написали такой текст:

Все логично, не расстраивайтесь.

Именно таким сейчас выглядит наше единство.

Для отдельной категории граждан другие украинцы всегда будут "недо", что бы они ни делали.

Речь идет о коллегах, к сожалению… Это печаль другого порядка. Спасибо вам.

Это зависть, эти веселые люди и диктант писать не будут, они будут сидеть в интернете, писать всякую ерунду и ставить цветы на аватарку.

Почитала, полайкала, но… вы тоже не видите учителя! Вы прикрепили фото, сгенерированное ИИ, вам хватило времени на то, чтобы на этом фото можно было узнать Дашу, но не хватило столько же времени, чтобы найти фото господина Артура…