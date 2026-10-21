"Зніміть панцирі святош": освітянка "рознесла" учителів за критику Астаф'євої на Радіодиктанті

Вона вже встигла відреагувати на закиди. Однак чимало українців підтримує такий цьогорічний вибір організаторів Радіодиктанту. Одна із прихильниць участі Дар'ї у цьогорічному флешмобі – Ольга Лещименко, яка навчає української мови. Вона написала розгромний пост-звернення до вчителів у тредсі.

Що написала педагогиня

Вона нагадала, що Радіодиктант національної єдності у 2026 році читатиме не лише Даша Астаф’єва, а й топовий український учитель Артур Пройдаков.

Багато вчительок, особливо представниць пострадянської формації, пишуть про знецінення праці вчителя. Мовляв, диктанти мають читати винятково філологи. А Даша Астаф’єва не має ні педагогічної, ні філологічної освіти, зате була зіркою Playboy,

– написала вона.

І додала: її дивує найбільше те, що критики не бачать участі Пройдакова – учителя української мови та літератури, який у 2023 році увійшов до десятки найкращих учителів світу за версією Global Teacher Prize.

То де ж тут знецінення вчителя? І чи не знецінюєте ви самі свого колегу, коли не помічаєте його професійності, зате так старанно розглядаєте чужу біографію?

– питає Лещименко.

Вона при цьому зауважила: Даша Астаф’єва — це не лише колишня зірка Playboy. Вона підтримує ЗСУ, засновниця книжкового застосунку UnderBooks, людина, яка популяризує українську літературу й культуру в цілому.

Диплом не гарантує людяності, так само як його відсутність не позбавляє людину здатності робити важливе. Тому зніміть панцирі святош і старі стоптані мешти. Опустіть зморені стопи в теплу воду й посидьте в тиші. Даша читатиме серцем і душею,

– написала Лещименко.

За її словами, українська мова належить не лише філологам. Вона належить усім, хто нею живе, творить, працює, волонтерить, любить і бореться.

Бо професійна гідність — це не право вирішувати, кому можна говорити українською зі сцени. Це здатність визнавати цінність іншого. І, можливо, саме вам варто написати його не лише на папері, а й у власному серці – без упереджень, зверхності та розбрату. Бо єдність починається не з диктанту. Вона починається з нас,

– резюмувала освітянка.

Що пишуть у коментарях

У коментарях до цього допису українці написали таке:

Все логічно, не засмучуйтесь.

Саме так наразі виглядає наша єдність.

Окремій категорії громадян інші українці завжди будуть "недо", що б вони не робили.

Йдеться про колег, на жаль … То сум іншого порядку. Дякую вам.

То заздрість, ті веселі люди й диктант писати не будуть, вони будуть сидіти в інтернеті, писати різний непотріб і ставити квіти на аватарку.

Почитала, полайкала, але… ви теж не бачите вчителя! Ви прикріпили фото, згенероване ШІ, вам вистачило часу на те, щоб на цьому фото можна було впізнати Дашу, але не вистачило стільки само часу, щоб знайти фото пана Артура…