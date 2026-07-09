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Освіта Освіта в Україні Дати подачі документів, екзаменів, результатів — бакалаврат, магістратура, аспірантура
9 липня, 08:46
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Коли треба подати документи для вступу на бакалаврат, магістратуру, аспірантуру

Марія Волошин

В Україні триває вступна кампанія 2026 року до вишів. Причому на різні рівні освіти: бакалаврат, магістратуру, аспірантуру.

Графік вступної кампанії до ЗВО у 2026 році нагадали у Міністерстві освіти і науки України.

Який графік вступної кампанії до ЗВО у 2026 році

На бакалаврат (і медичну магістратуру):

1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів
15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів
3 липня Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди

10 липня (о 18:00) 

(лише на контракт – о 18:00 25 липня)

 Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
19 липня Початок подання заяв вступниками
1 серпня (о 18:00) Закінчення подання заяв
Не пізніше за 6 серпня  Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом)
До 11 серпня (о 18:00)  Підтвердження вибору місця навчання
До 13 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)

На магістратуру:

26 червня – 14 липня Основна сесія ЄВІ / ЄФВВ
24 – 28 серпня Додаткова сесія ЄВІ / ЄФВВ
1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів
1 – 27 липня (18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях на бюджет і на контракт
1 липня – 17 серпня (о 18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях лише на контракт
28 липня – 7 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування на бюджет і на контракт
28 липня – 20 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування лише на контракт
7 – 22 серпня (18:00) Подання на вступ на магістратуру
Не пізніше за 25 серпня  Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
До 28 серпня (о 18:00)  Підтвердження вибору місця навчання на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
29 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
З 30 серпня Надання рекомендацій на контракт
До 7 вересня Переведення на вакантні місця бюджету
До 14 вересня Зарахування на контракт
15 вересня – 15 жовтня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів

На аспірантуру:

14 – 29 липня Основна сесія ЄВІ / ЄВВ
24 – 28 серпня Додаткова сесія ЄВІ / ЄВВ
1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів
1 – 27 липня (18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті на бюджет і на контракт
1 липня – 20 серпня (о 18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті лише на контракт
28 липня – 7 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити на бюджет і на контракт
28 липня – 23 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити лише на контракт
7 – 25 серпня (18:00) Подання на вступ на аспірантуру
26 серпня – 7 вересня Вступні іспити зі спеціальності / спеціальностей, додаткові оцінювання 
З 8 вересня Надання рекомендацій до зарахування
До 12 вересня Оновлення списків рекомендованих до зарахування на бюджет
До 14 вересня Зарахування вступників
15 вересня – 15 жовтня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів

  • Нагадаємо, що 1 липня в Україні розпочався основний етап вступної кампанії 2026 року. Вже відкрита реєстрація електронних кабінетів для вступників до вишів, а також до фахових коледжів на основі 11 класів або диплома кваліфікованого робітника.

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