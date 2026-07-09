В Министерстве образования и науки Украины напомнили о графике вступительной кампании в высшие учебные заведения в 2026 году.
Каков график вступительной кампании в вузы в 2026 году
На бакалавриат (и медицинскую магистратуру):
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов
|3 июля
|Начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования
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10 июля (в 18:00)
(только на контрактную форму обучения – в 18:00 25 июля)
|Окончание регистрации на творческие конкурсы и собеседования
|19 июля
|Начало подачи заявлений абитуриентами
|1 августа (в 18:00)
|Окончание подачи заявлений
|Не позднее 6 августа
|Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению (заявления с приоритетом)
|До 11 августа (в 18:00)
|Подтверждение выбора места обучения
|До 13 августа
|Зачисление на бюджет и по контракту (заявления с приоритетом)
В магистратуру:
|26 июня – 14 июля
|Основная сессия ЕВИ / ЕФВВ
|24 – 28 августа
|Дополнительная сессия ЕВИ / ЕФВВ
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|1 – 27 июля (18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение
|1 июля – 17 августа (в 18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт
|28 июля – 7 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение
|28 июля – 20 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт
|7 – 22 августа (18:00)
|Подача документов на поступление в магистратуру
|Не позднее 25 августа
|Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|До 28 августа (в 18:00)
|Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|29 августа
|Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|С 30 августа
|Предоставление рекомендаций на контракт
|До 7 сентября
|Перевод на вакантные места по бюджету
|До 14 сентября
|Зачисление на контракт
|15 сентября – 15 октября
|Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов
В аспирантуру:
|14 – 29 июля
|Основная сессия ЕВИ / ЕВВ
|24 – 28 августа
|Дополнительная сессия ЕВИ / ЕВВ
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|1 – 27 июля (18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании, экзамене на бюджетное место и на контракт
|1 июля – 20 августа (в 18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании и экзамене только на контракт
|28 июля – 7 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены на бюджет и на контракт
|28 июля – 23 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены только на контракт
|7 – 25 августа (18:00)
|Подача документов на поступление в аспирантуру
|26 августа – 7 сентября
|Вступительные экзамены по специальности / специальностям, дополнительные оценки
|С 8 сентября
|Выдача рекомендаций к зачислению
|До 12 сентября
|Обновление списков рекомендованных к зачислению на бюджет
|До 14 сентября
|Зачисление абитуриентов
|15 сентября – 15 октября
|Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов
Напомним, что 1 июля в Украине начался основной этап вступительной кампании 2026 года. Уже открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов вузов, а также профессиональных колледжей на основе 11 классов или диплома квалифицированного рабочего.