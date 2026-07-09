26 червня – 14 липня Основна сесія ЄВІ / ЄФВВ

24 – 28 серпня Додаткова сесія ЄВІ / ЄФВВ

1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів

1 – 27 липня (18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях на бюджет і на контракт

1 липня – 17 серпня (о 18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях лише на контракт

28 липня – 7 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування на бюджет і на контракт

28 липня – 20 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування лише на контракт

7 – 22 серпня (18:00) Подання на вступ на магістратуру

Не пізніше за 25 серпня Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)

До 28 серпня (о 18:00) Підтвердження вибору місця навчання на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)

29 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)

З 30 серпня Надання рекомендацій на контракт

До 7 вересня Переведення на вакантні місця бюджету

До 14 вересня Зарахування на контракт

15 вересня – 15 жовтня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО