Графік вступної кампанії до ЗВО у 2026 році нагадали у Міністерстві освіти і науки України.
Який графік вступної кампанії до ЗВО у 2026 році
На бакалаврат (і медичну магістратуру):
|1 липня
|Старт реєстрації електронних кабінетів
|15 жовтня
|Завершення роботи електронних кабінетів
|3 липня
|Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
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10 липня (о 18:00)
(лише на контракт – о 18:00 25 липня)
|Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
|19 липня
|Початок подання заяв вступниками
|1 серпня (о 18:00)
|Закінчення подання заяв
|Не пізніше за 6 серпня
|Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом)
|До 11 серпня (о 18:00)
|Підтвердження вибору місця навчання
|До 13 серпня
|Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
На магістратуру:
|26 червня – 14 липня
|Основна сесія ЄВІ / ЄФВВ
|24 – 28 серпня
|Додаткова сесія ЄВІ / ЄФВВ
|1 липня
|Старт реєстрації електронних кабінетів
|1 – 27 липня (18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях на бюджет і на контракт
|1 липня – 17 серпня (о 18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях лише на контракт
|28 липня – 7 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування на бюджет і на контракт
|28 липня – 20 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування лише на контракт
|7 – 22 серпня (18:00)
|Подання на вступ на магістратуру
|Не пізніше за 25 серпня
|Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
|До 28 серпня (о 18:00)
|Підтвердження вибору місця навчання на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
|29 серпня
|Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
|З 30 серпня
|Надання рекомендацій на контракт
|До 7 вересня
|Переведення на вакантні місця бюджету
|До 14 вересня
|Зарахування на контракт
|15 вересня – 15 жовтня
|Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
|15 жовтня
|Завершення роботи електронних кабінетів
На аспірантуру:
|14 – 29 липня
|Основна сесія ЄВІ / ЄВВ
|24 – 28 серпня
|Додаткова сесія ЄВІ / ЄВВ
|1 липня
|Старт реєстрації електронних кабінетів
|1 – 27 липня (18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті на бюджет і на контракт
|1 липня – 20 серпня (о 18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті лише на контракт
|28 липня – 7 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити на бюджет і на контракт
|28 липня – 23 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити лише на контракт
|7 – 25 серпня (18:00)
|Подання на вступ на аспірантуру
|26 серпня – 7 вересня
|Вступні іспити зі спеціальності / спеціальностей, додаткові оцінювання
|З 8 вересня
|Надання рекомендацій до зарахування
|До 12 вересня
|Оновлення списків рекомендованих до зарахування на бюджет
|До 14 вересня
|Зарахування вступників
|15 вересня – 15 жовтня
|Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
|15 жовтня
|Завершення роботи електронних кабінетів
Нагадаємо, що 1 липня в Україні розпочався основний етап вступної кампанії 2026 року. Вже відкрита реєстрація електронних кабінетів для вступників до вишів, а також до фахових коледжів на основі 11 класів або диплома кваліфікованого робітника.