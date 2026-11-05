"Давати собі отчьот": як замінити поширений росіянізм українською

Коли людина пояснює свої вчинки, оцінює рішення або визнає відповідальність за зроблене, у розмові може з'явитися вислів, запозичений із російської. Він настільки звичний, що його не завжди сприймають як мовну помилку.

Українська має кілька влучних відповідників, які допоможуть висловити цю думку природно замість "давати собі отчьот". Розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

"Давати собі отчьот" – як сказати українською?

У повсякденному мовленні часом трапляються вислови, які ми переймаємо з російської, навіть не замислюючись, чи є в українській природніші відповідники. Деякі з них настільки закріпилися у звичному спілкуванні, що позбутися їх непросто. Та українська має чимало влучних слів і висловів, які допомагають точніше передати думку. Один із таких випадків – "давати собі атчьот чи отчьот".

Це калькування з російської – "давать себе отчёт". Звісно, так говорити не варто. Але тут є нюанс: замінити лише одне слово недостатньо, адже українські відповідники залежать від змісту вислову.

Насамперед розберімося зі словом. Російське "отчёт" українською перекладається як "звіт". Це слово цілком нормативне й означає повідомлення про виконану роботу, діяльність або певні результати. Наприклад, можна подати звіт про відрядження, підготувати річний звіт або звітувати про виконане завдання.

А от коли йдеться про розуміння власних дій, оцінювання обставин і можливих наслідків, доречніші інші слова.

Найпростіший і найвлучніший варіант – "усвідомлювати". Наприклад: "Він не усвідомлював наслідків свого рішення".

Залежно від контексту можна також сказати:

"здавати собі справу з чого": "Він не здавав собі справи з того, наскільки серйозною була ситуація";

"розуміти": "Вона добре розуміла, до чого можуть призвести її вчинки";

"бути свідомим": "Він був свідомий усіх ризиків".

Зауважимо! Схожі мовні пастки часто виникають через звичку дослівно перекладати російські вислови. Наприклад, замість "приймати міри" українською кажемо "вживати заходів". Про цей поширений вислів читайте в нашому матеріалі.

Цікаво, що вислів "давати собі звіт" не є вигаданою помилкою: його фіксує Словник української мови в 11 томах зі значенням "розуміти, усвідомлювати". Водночас мовознавчі рекомендації радять віддавати перевагу дієслову "усвідомлювати", адже воно звучить природніше й не потребує зайвих слів.

Отже, якщо хочете сказати, що людина розуміє свої вчинки та їхні наслідки, використовуйте "усвідомлювати", "розуміти" або "здавати собі справу". А "звіт" залиште для документів, результатів роботи й офіційних повідомлень.