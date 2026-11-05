"Давати собі отчьот": як замінити поширений росіянізм українською

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Українська має кілька влучних відповідників, які допоможуть висловити цю думку природно замість "давати собі отчьот". Розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

"Давати собі отчьот" – як сказати українською?

У повсякденному мовленні часом трапляються вислови, які ми переймаємо з російської, навіть не замислюючись, чи є в українській природніші відповідники. Деякі з них настільки закріпилися у звичному спілкуванні, що позбутися їх непросто. Та українська має чимало влучних слів і висловів, які допомагають точніше передати думку. Один із таких випадків – "давати собі атчьот чи отчьот".

Це калькування з російської – "давать себе отчёт". Звісно, так говорити не варто. Але тут є нюанс: замінити лише одне слово недостатньо, адже українські відповідники залежать від змісту вислову.

Насамперед розберімося зі словом. Російське "отчёт" українською перекладається як "звіт". Це слово цілком нормативне й означає повідомлення про виконану роботу, діяльність або певні результати. Наприклад, можна: подати звіт про відрядження, підготувати річний звіт або звітувати про виконане завдання.

А от коли йдеться про розуміння власних дій, оцінювання обставин і можливих наслідків, доречніші інші слова.

Найпростіший і найвлучніший варіант – "усвідомлювати". Наприклад: "Він не усвідомлював наслідків свого рішення".

Залежно від контексту можна також сказати:

"здавати собі справу з чого": "Він не здавав собі справи з того, наскільки серйозною була ситуація";

"розуміти": "Вона добре розуміла, до чого можуть призвести її вчинки";

"бути свідомим": "Він був свідомий усіх ризиків".

Зауважимо! Схожі мовні пастки часто виникають через звичку дослівно перекладати російські вислови. Наприклад, замість "приймати міри" українською кажемо "вживати заходів". Про цей поширений вислів читайте в нашому матеріалі.

Цікаво, що вислів "давати собі звіт" не є вигаданою помилкою: його фіксує Словник української мови в 11 томах зі значенням "розуміти, усвідомлювати". Водночас мовознавчі рекомендації радять віддавати перевагу дієслову "усвідомлювати", адже воно звучить природніше й не потребує зайвих слів.

Отже, якщо хочете сказати, що людина розуміє свої вчинки та їхні наслідки, використовуйте "усвідомлювати", "розуміти" або "здавати собі справу". А "звіт" залиште для документів, результатів роботи й офіційних повідомлень.