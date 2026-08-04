Цих трьох слів в українській мові нема, але ми їх чуємо ледь не щодня

Помилки в мові не виникають випадково. Найчастіше за ними стоять певні закономірності: наслідування інших слів, історичні зміни або вплив іншої мови.

На прикладі трьох дуже поширених слів покажемо, як люди які добре знають українську мову припускаються помилки. Чому неправильно казати "четверг", "слідуючий" та "природній", розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Оксани Миколаївни.

Чому ці три слова – помилки?

Мовознавці давно помітили цікаву закономірність: більшість мовних помилок не є випадковими. Людина прагне зробити слово "логічнішим" або несвідомо переносить у свою мову моделі з іншої мови. Саме тому форми "природній", "четверг" і "слідуючий" настільки живучі.

"Природній" чи "природний"? Правильно – природний. Помилкова форма "природній" виникає через аналогію зі словами: останній, передній, нижній, верхній, освітній.

У цих прикметниках суфікс -ній є частиною основи слова. Але прикметник "природний" утворений від іменника "природа" за допомогою суфікса -н-, тому жодного -ній тут немає.

Саме тому правильно:

природний добір;

природний газ;

природний колір.

Таку норму фіксують Український правопис (2019) та Словник української мови в 20 томах.

"Четверг" чи "четвер"? Правильно – четвер. Форма "четверг" – наслідок впливу російського слова четверг.

В українській мові історично закріпилася форма четвер, яка походить від праслов'янського četvьrtъ – "четвертий день".

Літера "г" у цьому слові ніколи не була властива українській літературній нормі. Але вона з'являється при відмінюванні слова у родовому відмінку – четверга (кого? чого?): "Дожити до четверга".

"Слідуючий" чи "наступний"? Правильно – наступний. Дієприкметник "слідуючий", є калькою з російського "следующий".

В українській мові дієслово "слідувати", яке означає іти за кимось, рухатися певним шляхом чи дотримуватися чогось. Але "слідуючий" не походить від цього слова.

Коли ж ідеться про послідовність, правильно вживати:

наступний;

подальший;

такий;

черговий.

Таке пояснення подають Олександр Авраменко, мовний портал "Словотвір", словник "Горох" та рекомендації Національної комісії зі стандартів державної мови.

Які слова з помилками ми кажемо: дивіться відео

Тому, виявляється, що цих трьох слів в українській мові не існує, як і деяких абревіатур – ЗАГС, ЖД вокзал, УЗІ, ВУЗ.

Усі три помилки мають різне походження – від впливів російської мови, до аналогій. Знати не лише правильну форму, а й чому саме вона правильна, набагато корисніше, ніж просто завчити правило. Адже коли розумієш походження помилки, вона більше не повторюється.