На примере трех очень распространенных слов покажем, как люди, хорошо знающие украинский язык, допускают ошибки. Почему неправильно говорить "четверг", "слідуючий" и "природній", рассказываем со ссылкой на объяснения лингвиста Оксаны Николаевны.

Почему эти три слова – ошибки?

Лингвисты давно заметили интересную закономерность: большинство языковых ошибок не являются случайными. Человек стремится сделать слово "более логичным" или неосознанно переносит в свою речь модели из другого языка. Именно поэтому формы "природній", "четверг" и "слідуючий" настолько устойчивы.

"Природній" или "природный"? Правильно – "природный". Ошибочная форма "природний" возникает по аналогии со словами: останній, передній, нижній, верхній, освітній.

В этих прилагательных суффикс -ній является частью основы слова. Но прилагательное"природный" образовано от существительного"природа" с помощью суффикса -н-, поэтому никакого -ний здесь нет.

Именно поэтому правильно:

природний добір;

природний газ;

природний колір.

Такую норму фиксируют "Украинское правописание" (2019) и "Словарь украинского языка" в 20 томах.

"Четверг" или "четвер"? Правильно – четвер. Форма "четверг" – следствие влияния русского слова "четверг".

В украинском языке исторически закрепилась форма "четвер", которая происходит от праславянского četvьrtъ – "четвертый день".

Буква"г" в этом слове никогда не входила в украинскую литературную норму. Но она появляется при склонении слова в родительном падеже – четверга (кого? чего?): "Дожить до четверга".

"Слідуючий" или "наступний"? Правильно – "наступний". Причастие "слідуючий" является калькой с русского "следующий".

В украинском языке есть глагол"слідувати", который означает идти за кем-то, двигаться по определенному пути или придерживаться чего-то. Но "слідуючий" не происходит от этого слова.

Когда же речь идет о последовательности, правильно употреблять:

наступний;

подальший;

такий;

черговий.

Такое объяснение дают Александр Авраменко, языковой портал "Словотвір", словарь "Горох" и рекомендации Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Какие слова с ошибками мы произносим: смотрите видео

Поэтому оказывается, что этих трех слов в украинском языке не существует, как и некоторых аббревиатур – ЗАГС, ЖД вокзал, УЗИ, ВУЗ.

Все три ошибки имеют разное происхождение – от влияния русского языка до аналогий. Знать не только правильную форму, но и почему именно она правильная, гораздо полезнее, чем просто выучить правило. Ведь когда понимаешь происхождение ошибки, она больше не повторяется.