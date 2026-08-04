На прикладі трьох дуже поширених слів покажемо, як люди які добре знають українську мову припускаються помилки. Чому неправильно казати "четверг", "слідуючий" та "природній", розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Оксани Миколаївни.

Чому ці три слова – помилки?

Мовознавці давно помітили цікаву закономірність: більшість мовних помилок не є випадковими. Людина прагне зробити слово "логічнішим" або несвідомо переносить у свою мову моделі з іншої мови. Саме тому форми "природній", "четверг" і "слідуючий" настільки живучі.

"Природній" чи "природний"? Правильно – природний. Помилкова форма "природній" виникає через аналогію зі словами: останній, передній, нижній, верхній, освітній.

У цих прикметниках суфікс -ній є частиною основи слова. Але прикметник "природний" утворений від іменника "природа" за допомогою суфікса -н-, тому жодного -ній тут немає.

Саме тому правильно:

природний добір;

природний газ;

природний колір.

Таку норму фіксують Український правопис (2019) та Словник української мови в 20 томах.

"Четверг" чи "четвер"? Правильно – четвер. Форма "четверг" – наслідок впливу російського слова четверг.

В українській мові історично закріпилася форма четвер, яка походить від праслов'янського četvьrtъ – "четвертий день".

Літера "г" у цьому слові ніколи не була властива українській літературній нормі. Але вона з'являється при відмінюванні слова у родовому відмінку – четверга (кого? чого?): "Дожити до четверга".

"Слідуючий" чи "наступний"? Правильно – наступний. Дієприкметник "слідуючий", є калькою з російського "следующий".

В українській мові дієслово "слідувати", яке означає іти за кимось, рухатися певним шляхом чи дотримуватися чогось. Але "слідуючий" не походить від цього слова.

Коли ж ідеться про послідовність, правильно вживати:

наступний;

подальший;

такий;

черговий.

Таке пояснення подають Олександр Авраменко, мовний портал "Словотвір", словник "Горох" та рекомендації Національної комісії зі стандартів державної мови.

Які слова з помилками ми кажемо: дивіться відео

Тому, виявляється, що цих трьох слів в українській мові не існує, як і деяких абревіатур – ЗАГС, ЖД вокзал, УЗІ, ВУЗ.

Усі три помилки мають різне походження – від впливів російської мови, до аналогій. Знати не лише правильну форму, а й чому саме вона правильна, набагато корисніше, ніж просто завчити правило. Адже коли розумієш походження помилки, вона більше не повторюється.