Чули про "Де ти з’їси цю чашу жиру": як ця та інші дивні фрази допомагають вчити українську

Вивчення правил української мови буває складним, нудним та не цікавим. Але якщо залучити мнемонічні фрази – все стає значно простішим.

Підготовка до НМТ та вивчення української мови, тими, хто відмовився від російської, вимагає знання багатьох правил. Щоб спростити їх запам'ятовування філологи створили мнемонічні фрази. Про деякі з них розповість 24 Канал, посилаючись на тікток @vero_veronik_a.

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Що вивчиш за допомогою Де Ти З’їСи Цю ЧаШу ЖиРу

Щоб вчитися легко і цікаво, філологи придумали мнемонічні фрази, що допомагають запам'ятовувати правили мови назавжди. Такі фрази є у багатьох мовах, а українські звучать кумедно, тому і запам'ятовуються легко.

Що таке мнемо́ніка Це мистецтво запам'ятовування (мнемотехніка) – сукупність прийомів та способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій.

Розглянемо важливе правило української мови – як писати та вимовляти слова іншомовного походження в українській мові – через -И чи -І. Його ще називають – "правилом дев'ятки", а вивчають за допомогою фрази Де Ти З’їСи Цю ЧаШу ЖиРу. У ній є весь перелік приголосних, після яких слід вжити голосну -И.

А саме правило звучить так: після приголосних цієї фрази – Д, Т, З, С, Ц, Ч, Ш, Ж, Р – пишемо голосну И в іншомовних словах – дИрект, дИректор, капучИно, чИзбургер, режИм, чИзкейк, дИнамо, режИсер, таксИст.

Однак існують АЛЕ!

Але, коли в словах після цих літер, наступна літера голосна , то тоді буде літера І – дІадема, ажІотаж, чІабата, станцІя.

коли в словах після цих літер, , то тоді буде літера – дІадема, ажІотаж, чІабата, станцІя. Але , коли слова мають відкритий склад – колібрІ, таксІ.

, коли слова мають – колібрІ, таксІ. Але, це стосується і перекладу власних назв, після літер Д, Т, З, С, Р – Дідро, Грімм, Міссісіпі.

Що дає нам мнемонічна фраза: дивіться відео

Запам'ятайте цю мнемонічну фразу і ніколи не помилитеся!