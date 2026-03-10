День ангела Галини: красиві привітання та листівки до іменин

Галини святкують свій День ангела 10 березня – гарного весняного дня. І таке свято – чудова нагода надіслати листівку та привітання іменниці для гарного настрою.

Привітання до Дня янгола Галини, пропонуємо листівки та теплі побажання для іменниці.

Якими словами привітати галину з Днем ангела?

Кожного дня ми святкуємо чийсь День ангела, вшановуємо когось зі святих. 10 березня іменини у Галини і найвідоміша свята з цим іменем – Галина Коринфська.

Якщо серед ваших рідних чи друзів є жінки з таким іменем – це гарна нагода привітати зі святом та надіслати листівку.

***

Дорога Галино!

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій у серці, радість у душі та світло на життєвому шляху. Бажаю здоров’я, щастя, любові та здійснення всіх мрій!

***

Галино, вітаю з Днем ангела!

Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і дарує багато радості, тепла та щастя!

***

Мила Галино!

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель щодня допомагав у справах, оберігав від тривог і наповнював життя гармонією, любов’ю та добром. Нехай у твоєму домі завжди панують мир, достаток і щастя!

***

Галино, з Днем ангела!

Нехай весняне сонце зігріває твоє серце, а ангел-охоронець дарує світло, удачу та здійснення мрій. Бажаю радості, тепла і прекрасного настрою!

***

Галино, з іменинами тебе!

Нехай ангел завжди тримає тебе під своїм крилом, направляє на добрі дороги та дарує натхнення, віру й сили для здійснення всіх бажань. Радості тобі, тепла і світлих днів!

***

Галино, щиро вітаю з Днем ангела!

Нехай разом із весною у твоє життя приходять нові мрії, натхнення та радісні події. Бажаю здоров’я, тепла в серці, щирих людей поруч і благословення твого ангела щодня

***

Мила Галино!

У цей прекрасний весняний день вітаю тебе з іменинами! Нехай твій небесний ангел завжди веде тебе дорогою добра і щастя, а життя буде таким же яскравим і красивим, як квітуча весна.

Хто така свята Галина

Це християнська мучениця, яку вшановують у церкві за її віру та відданість Богу. Найвідоміша свята з цим ім’ям – Галина Коринфська. Вона жила приблизно у III столітті в місті Коринф. Була ученицею християнського старця Кодрата і разом з іншими християнами сповідувала віру в часи, коли християн переслідували в Римській імперії. Загинула за відмову зректися християнства. Її символ – хрест у руці як знак мучеництва. Важається покровителькою тих, хто сумнівається у своїй вірі.

***

Дорога Галино!

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай ця весна принесе у твоє життя багато сонячного тепла, радості та натхнення. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає тебе, а в душі цвітуть щастя, любов і гармонія.

Галки, Галочки, Галинки – з іменинами вас! Цікавого, радісного весняного дня!