З Днем Катерини 2025: теплі вітання та листівки до свята для іменниць

У День ангела Катерини привітайте знайомих Катрусь та Катеринок зі святом. Та скажіть їм теплі та щирі побажання.

Теплі привітання та листівки до свята пропонує 24 Канал, користуючись ресурсом Pinterest.

Дивіться також Час настав: що таке "плетениця", якою ви точно прикрасите свою ялинку цьогоріч

Як привітати Катрусю зі святом?

День святої Катерини відзначають 24 листопада (за новоюліанським календарем) або 7 грудня (за юліанським). Вона вважається покровителькою дівчат, студентів, учених, а також символом мудрості й чистоти.

Тому, усіх своїх знайомих Катерин привітайте сьогодні з Днем ангела – скажіть чи напишіть кілька теплих слів та надішліть листів – сьогодні є безліч можливостей!

***

З Днем святої Катерини! Нехай мудрість і сила цієї великомучениці надихають вас на добрі справи, а доля буде світлою й щасливою.

Листівка до Дня святої Катерини / Pinterets

***

Дорога Катерино! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай свята покровителька Катерина оберігає тебе від усіх негараздів, дарує здоров’я, щастя і незламну силу духу. Бажаю світла в серці, радості в душі, натхнення в кожному дні та здійснення найзаповітніших мрій! Хай любов і добро завжди супроводжують твій шлях, а ангел-охоронець береже і підтримує у всіх починаннях. Зі святом!

Пісня-вітання для Катерини: дивіться відео

Листівка до Дня святої Катерини / Pinterets

Хто така Свята Катерина?

Це свято пам’яті святої великомучениці Катерини Александрійської – освіченої й мудрої дівчини з Єгипту, яка прийняла християнство, відмовилася від язичницьких богів і загинула мученицькою смертю у 305 році. Бувши дочкою правителя міста, здобула блискучу освіту, знала твори античних філософів, вирізнялася красою й розумом.

***

Дорога Катерино, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від негараздів і дарує сили у важкі хвилини. Хай життя твоє буде світлим і радісним, наповненим любов’ю, добром та щирими людьми. Бажаю, щоб кожен день приносив нові можливості й здійснення найзаповітніших мрій.

Листівка до Дня святої Катерини / Pinterets

***

Катерино, хай твій ангел завжди буде поруч, даруючи світло й тепло. Нехай цей день принесе радість, а кожен новий рік – здійснення мрій.

Листівка до Дня святої Катерини / Pinterets

***

Катерино, вітаю тебе зі святом! У народі цей день завжди був особливим – днем жіночої долі. Тож хай твоя доля буде щасливою, хай життя дарує тобі радість, мир і достаток. Нехай ангел-охоронець береже тебе від усякого лиха, а кожен новий рік приносить лише добрі зміни й світлі події.

Листівка до Дня святої Катерини / Pinterets

День святої Катерини – це не лише церковне свято, а й в народі – день жіночої долі, коли дівчата традиційно ворожили на майбутнє.

Свята Катерина символізує чистоту, мудрість і силу віри, а її образ надихає на духовний пошук і освітні звершення. Тому, носійок цього імені точно варто привітати зі святом.