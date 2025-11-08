Михайлів день 2025: теплі привітання та листівки для іменників

У цей день з Днем ангела поздоровте усіх Михайлів, Михайлин, Михайловичів та Михайлівних зі святом! Створіть їм гарний настрій сьгодні.

Привітання до Дня архангела Михаїла та листівки, пропонує 24 Канал, посилаючись на ресурс Pinterest.

Як привітати з Днем ангела Михайла?

8 листопада 2025 року відзначають День архистратига Михаїла. Це чудовий привід зателефонувати чи написати знайомим, хто носить таке ім'я чи по батькові та привітати їх з Днем ангела.

Листівка до свята / Pintehest

У день святого Михаїла бажаю, щоб твоя душа була міцною, як меч Архангела, а серце – світлим, як його крила. Нехай правда завжди буде твоїм компасом, а добро – щитом у щоденних битвах.

***

Нехай Михаїл – небесний воїн – тримає над тобою свій захисний покров. Хай у твоєму житті завжди перемагає світло, а кожен день буде сповнений сили, мудрості й любові.

***

Зі святом Михайла! Бажаю миру в домі, злагоди в серці й добрих людей поруч. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде напоготові, а життя дарує більше радості, ніж турбот.

Хто такий архистратиг Михаїл?

Як поснює Вікіпедія, у християнській традиції – це ангел-цілитель, згодом – захисник, патрон вояків і лицарів. Покровитель душ померлих, які він зважує на терезах. Часто зображається у вигляді воїна, що перемагає дракона чи чорта, із мечем, прапором або терезами. Апокаліпсисі постає як верховний командувач (архістратиг) Божого війська супроти нечистих сил, яких перемагає в битві (Об. 12:7).

***

Зі святом Архангела Михаїла! Нехай він стане твоїм щитом у бурях життя, а його світло веде крізь темряву до правди, любові й миру.

***

У цей світлий день бажаю, щоб у твоєму житті було менше тривог і більше тепла. Нехай Михаїл оберігає тебе від усього злого, а кожен новий ранок починається з надії.

***

Нехай Михаїл – небесний воїн – оберігає твій дім, твоїх рідних і всі добрі починання. Хай у серці буде спокій, а в душі – віра. З Днем ангела!

***

Михайло меч свій піднімає

Темряву правди не здолати.

Нехай він вас оберігає

В житті, у слові, в добрій справі.

Гарного і мирного дня бажає іменникам 24 Канал.