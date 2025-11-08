Привітання до Дня архангела Михаїла та листівки, пропонує 24 Канал, посилаючись на ресурс Pinterest.
Дивіться також Осінню, восени чи восені: як правильно написати це ностальгічне слово і чому
Як привітати з Днем ангела Михайла?
8 листопада 2025 року відзначають День архистратига Михаїла. Це чудовий привід зателефонувати чи написати знайомим, хто носить таке ім'я чи по батькові та привітати їх з Днем ангела.
Листівка до свята / Pintehest
***
У день святого Михаїла бажаю, щоб твоя душа була міцною, як меч Архангела, а серце – світлим, як його крила. Нехай правда завжди буде твоїм компасом, а добро – щитом у щоденних битвах.
Листівка до свята / Pintehest
***
Нехай Михаїл – небесний воїн – тримає над тобою свій захисний покров. Хай у твоєму житті завжди перемагає світло, а кожен день буде сповнений сили, мудрості й любові.
Листівка до свята / Pintehest
***
Зі святом Михайла! Бажаю миру в домі, злагоди в серці й добрих людей поруч. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде напоготові, а життя дарує більше радості, ніж турбот.
Хто такий архистратиг Михаїл?
Як поснює Вікіпедія, у християнській традиції – це ангел-цілитель, згодом – захисник, патрон вояків і лицарів. Покровитель душ померлих, які він зважує на терезах. Часто зображається у вигляді воїна, що перемагає дракона чи чорта, із мечем, прапором або терезами. Апокаліпсисі постає як верховний командувач (архістратиг) Божого війська супроти нечистих сил, яких перемагає в битві (Об. 12:7).
Листівка до свята / Pintehest
***
Зі святом Архангела Михаїла! Нехай він стане твоїм щитом у бурях життя, а його світло веде крізь темряву до правди, любові й миру.
Листівка до свята / Pintehest
У цей світлий день бажаю, щоб у твоєму житті було менше тривог і більше тепла. Нехай Михаїл оберігає тебе від усього злого, а кожен новий ранок починається з надії.
Листівка до свята / Pintehest
Нехай Михаїл – небесний воїн – оберігає твій дім, твоїх рідних і всі добрі починання. Хай у серці буде спокій, а в душі – віра. З Днем ангела!
Листівка до свята / Pintehest
***
Михайло меч свій піднімає
Темряву правди не здолати.
Нехай він вас оберігає
В житті, у слові, в добрій справі.
Гарного і мирного дня бажає іменникам 24 Канал.