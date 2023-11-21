"Не ридать, а добувати": як правильно говорити українською про День гідності та свободи
21 листопада українці відзначають День гідності та свободи. Це державне свято встановили на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.
Саме у ці визначні, але нелегкі періоди українці перевернули історію та змінили шлях держави з напрямку у бік російського ярма до європейських цінностей та свободи. Тож з нагоди свята Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно розповідати про цей день та події.
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Як правильно говорити українською про День гідності та свободи
У п'ятдесят першій добірці розкажемо вам, як не припускатися помилок у своїх розповідях про цей видатний період нашої історії. Зокрема, які суржикові слова не варто "домальовувати" до свого мовлення та чим їх замінити.
- Дєнь достоінства і свабоди – День гідності та свободи;
- Оранжева революція – Помаранчева революція;
- отмєчяють – відзначати;
- обєдінєніє – об'єднання;
Саме у цей день українці, відзначаючи День гідності та свободи, вкотре усвідомлюють ціну об'єднаності.
- голова держави – глава держави;
- контрнаступлєніє – контрнаступ;
- відмітив – зауважив;
- вайна – війна;
Глава держави Володимир Зеленський слушно зауважив: 10 років тому українці провели свій перший контрнаступ. Саме 2014 року відбулася перша перемога у сучасній російсько-українській війні – перемога хоробрості.
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- будуще – майбутнє;
- граждани – громадяни;
- приближатися – наближатися;
- благополуччя – добробут;
- увєрєнно – впевнено;
- хіщнік – звір;
Тож тепер кров'ю і потім українці як достойні громадяни своєї держави продовжують виборювати своє майбутнє та добробут з лап хижого російського звіра. І такою ж ціною Україна рік за роком впевнено наближається до ЄС.
І як пророчо писав колись наш Каменяр:
Сила родиться й завзяття
Не ридать, а добувати,
Хоч синам, як не собі,
Кращу долю в боротьбі…
І де в світі тая сила,
Щоб в бігу її спинила,
Щоб згасила, мов огень,
Розвидняющийся день?