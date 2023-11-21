"Не ридать, а добувати": как правильно говорить по-украински о Дне достоинства и свободы
21 ноября украинцы отмечают День достоинства и свободы. Этот государственный праздник был установлен в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года.
Именно в эти выдающиеся, но нелегкие периоды украинцы перевернули историю и изменили путь государства из направления в сторону российского ига к европейским ценностям и свободе. Поэтому по случаю праздника Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как правильно рассказывать об этом дне и событиях.
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Как правильно говорить по-украински о Дне достоинства и свободы
В пятьдесят первой подборке расскажем вам, как не допускать ошибок в своих рассказах об этом выдающемся периоде нашей истории. В частности, какие суржиковые слова не стоит "дорисовывать" до своей речи и чем их заменить.
- Дєнь достоінства і свабоди – День гідності та свободи;
- Оранжева революція – Помаранчева революція;
- отмєчяють – відзначати;
- обєдінєніє – об'єднання;
Именно в этот день украинцы, отмечая (укр. – відзначаючи) День достоинства и свободы (укр. – День гідності і свободи), осознают цену объединенности (укр. – об'єднаності).
- голова держави – глава держави;
- контрнаступлєніє – контрнаступ;
- відмітив – зауважив;
- вайна – війна;
Глава государства (укр. Глава держави) Владимир Зеленский верно заметил (укр. – зауважив): 10 лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление (укр. – контрнаступ). Именно в 2014 году состоялась первая победа в современной российско-украинской войне (укр. війні) – победа храбрости.
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- будуще – майбутнє;
- граждани – громадяни;
- приближатися – наближатися;
- благополуччя – добробут;
- увєрєнно – впевнено;
- хіщнік – звір;
Поэтому теперь кровью и потом украинцы как достойные граждане (укр. – громадяни) своего государства продолжают бороться за свое будущее (укр. – майбутнє) и благополучие (укр. – добробут) из лап хищного российского зверя (укр. звіра). И такой же ценой Украина год за годом уверенно (укр. – впевнено) приближается (укр. – наближається) к ЕС.
И как пророчески писал когда-то наш Каменяр:
Сила родиться й завзяття
Не ридать, а добувати,
Хоч синам, як не собі,
Кращу долю в боротьбі…
І де в світі тая сила,
Щоб в бігу її спинила,
Щоб згасила, мов огень,
Розвидняющийся день?