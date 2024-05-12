Не псуйте суржиком: як правильно вітати найрідніших з Днем матері

Українці у 2024 році 12 травня відзначають День матері. Тож сьогодні по-особливому вітають найрідніших зі святом.

І не менш важливо робити це без суржику і правильно. Тож Освіта 24 допоможе у цьому.

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Як правильно писати "з Днем матері"

Якщо ви не лише усно, а й письмово вітаєте своїх мам зі святом, вам варто не забувати про правопис. Так, можете засумніватися, як же правильно написати: "З днем матері", "З Днем матері" чи "З Днем Матері"?.

Педагогиня та блогерка Лара Чемерис розповіла: День матері – державне свято.

Тому "День" пишемо з великої літери, а "матері" – з маленької,

– наголосила освітянка.

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Які суржикові слова не вживати

Також, коли вітаєте найрідніших зі святом не вживайте суржикових слів. Освіта 24 при цьому розповідає, які найпоширеніші мовні хиби ви можете зробити, тож допоможе їх уникнути та подає правильні українські відповідники.

мать – мати;

поздоровлєнія – привітання;

дарити – дарувати;

подарки – подарунки;

дєті – діти тощо.

Тож вітайте найрідніших мам по-особливому тепло, з усмішкою та обіймайте міцно!