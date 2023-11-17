Навчаєтесь ви не у вузі: як правильно говорити українською про День студента
17 листопада в Україні та світі відзначають День студента. З цим святом пов'язано чимало традицій по всьому світові.
Українські студенти також мають свої звичаї святкування та активно долучаються до нього. Освіта 24 натомість у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, яких мовних помилок не варто припускатися у День студента.
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Як правильно говорити українською про День студента
У п'ятдесятій добірці розкажемо вам, які помилки ви можете робити, розповідаючи про студентів та їхнє навчання в університеті. Також підкажемо, якими словами замінити суржикові.
- студєнт – студент;
- вуз – виш, ЗВО;
- отримувати освіту – здобувати освіту;
- поступити – вступити;
Для початку пам'ятайте: ви студент обраного вами вишу чи ЗВО (закладу вищої освіти). Саме у цей навчальний заклад ви вступали і тепер тут здобуваєте освіту.Зверніть увагу! Не використовуйте суржикову абревіатуру "ВУЗ" ("вищий учбовий заклад"). В українській мові немає слова "учбовий" – є навчальний.
- учбовий корпус – навчальний корпус;
- преподавати – викладати;
Навчаєтесь також у, до прикладу, десятому навчальному корпусі, де викладають найкращі викладачі.
- здавати екзамени – складати іспити, екзамени;
- пробіли у знаннях – прогалини у знаннях;
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Однак складати іспити, екзамени у цих викладачів ви трохи боїтесь, адже маєте, можливо, значні прогалини у знаннях.
- зачот – залік;
- зачотка – заліковка;
Тож перед заліками, напевно, "ворожите" над заліковкою зі словами "халява, прийди".
Однак наша вам порада: надійтесь не на халяву, а заповнюйте прогалини у знаннях. Розпочати можете із цієї добірки та ліквідації суржику.