Навчаєтесь ви не у вузі: як правильно говорити українською про День студента

17 листопада в Україні та світі відзначають День студента. З цим святом пов'язано чимало традицій по всьому світові.

Українські студенти також мають свої звичаї святкування та активно долучаються до нього. Освіта 24 натомість у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, яких мовних помилок не варто припускатися у День студента.

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Як правильно говорити українською про День студента

У п'ятдесятій добірці розкажемо вам, які помилки ви можете робити, розповідаючи про студентів та їхнє навчання в університеті. Також підкажемо, якими словами замінити суржикові.

студєнт – студент;

вуз – виш, ЗВО;

отримувати освіту – здобувати освіту;

поступити – вступити;

Для початку пам'ятайте: ви студент обраного вами вишу чи ЗВО (закладу вищої освіти). Саме у цей навчальний заклад ви вступали і тепер тут здобуваєте освіту.

учбовий корпус – навчальний корпус;

преподавати – викладати;

Не використовуйте суржикову абревіатуру "ВУЗ" ("вищий учбовий заклад"). В українській мові немає слова "учбовий" – є навчальний.

Навчаєтесь також у, до прикладу, десятому навчальному корпусі, де викладають найкращі викладачі.

здавати екзамени – складати іспити, екзамени;

пробіли у знаннях – прогалини у знаннях;

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Однак складати іспити, екзамени у цих викладачів ви трохи боїтесь, адже маєте, можливо, значні прогалини у знаннях.

зачот – залік;

зачотка – заліковка;

Тож перед заліками, напевно, "ворожите" над заліковкою зі словами "халява, прийди".

Однак наша вам порада: надійтесь не на халяву, а заповнюйте прогалини у знаннях. Розпочати можете із цієї добірки та ліквідації суржику.