Учитесь вы не в вузе: как правильно говорить по-украински о Дне студента

17 ноября в Украине и мире отмечают День студента. С этим праздником связано множество традиций по всему миру.

В украинских студентов также есть свои обычаи празднования и активно приобщаются к нему. Образование 24 вместо этого в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, какие речевые ошибки не следует допускать в День студента.

Смотрите также Будьте грамотными учениками: как правильно по-украински говорить об обучении в школе

Как правильно говорить по-украински о Дне студента

В пятидесятой подборке расскажем вам, какие ошибки вы можете совершать, рассказывая о студентах и их обучении в университете. Также подскажем, какими словами заменить суржиковые.

студєнт – студент;

вуз – виш, ЗВО;

отримувати освіту – здобувати освіту;

поступити – вступити;

Для начала помните: вы "студент обраного вами вишу чи ЗВО (закладу вищої освіти)" (укр.). Именно "в цей навчальний заклад ви вступали і тепер тут здобуваєте освіту" (укр.).

учбовий корпус – навчальний корпус;

преподавати – викладати;

Не используйте суржиковую аббревиатуру "ВУЗ" ("высшее учебное заведение"). В украинском языке нет слова "учебный" – есть "навчальний".

Учитесь также в, например, десятом "навчальному" (укр.) корпусе, где "викладають" (укр.) лучшие преподаватели.

здавати екзамени – складати іспити, екзамени;

пробіли у знаннях – прогалини у знаннях;

Смотрите также Забудьте о "привете": как правильно здороваться на украинском

Однако "складати іспити, екзамени" (укр.) у этих преподавателей вы немного боитесь, ведь есть, возможно, значительные "прогалини у знаннях" (укр.).

зачот – залік;

зачотка – заліковка;

Поэтому перед "заліками" (укр.), наверное, "гадаете" над "заліковкою" (укр.) со словами "халява, приди".

Однако наш вам совет: надейтесь не на халяву, а заполняйте пробелы в знаниях. Начать можно с этой подборки и ликвидации суржика.