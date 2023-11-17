Учитесь вы не в вузе: как правильно говорить по-украински о Дне студента
17 ноября в Украине и мире отмечают День студента. С этим праздником связано множество традиций по всему миру.
В украинских студентов также есть свои обычаи празднования и активно приобщаются к нему. Образование 24 вместо этого в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, какие речевые ошибки не следует допускать в День студента.
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Как правильно говорить по-украински о Дне студента
В пятидесятой подборке расскажем вам, какие ошибки вы можете совершать, рассказывая о студентах и их обучении в университете. Также подскажем, какими словами заменить суржиковые.
- студєнт – студент;
- вуз – виш, ЗВО;
- отримувати освіту – здобувати освіту;
- поступити – вступити;
Для начала помните: вы "студент обраного вами вишу чи ЗВО (закладу вищої освіти)" (укр.). Именно "в цей навчальний заклад ви вступали і тепер тут здобуваєте освіту" (укр.).Обратите внимание! Не используйте суржиковую аббревиатуру "ВУЗ" ("высшее учебное заведение"). В украинском языке нет слова "учебный" – есть "навчальний".
- учбовий корпус – навчальний корпус;
- преподавати – викладати;
Учитесь также в, например, десятом "навчальному" (укр.) корпусе, где "викладають" (укр.) лучшие преподаватели.
- здавати екзамени – складати іспити, екзамени;
- пробіли у знаннях – прогалини у знаннях;
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Однако "складати іспити, екзамени" (укр.) у этих преподавателей вы немного боитесь, ведь есть, возможно, значительные "прогалини у знаннях" (укр.).
- зачот – залік;
- зачотка – заліковка;
Поэтому перед "заліками" (укр.), наверное, "гадаете" над "заліковкою" (укр.) со словами "халява, приди".
Однако наш вам совет: надейтесь не на халяву, а заполняйте пробелы в знаниях. Начать можно с этой подборки и ликвидации суржика.