"Цвіти і конфєти зайкам не дарять": як правильно говорити українською про День Валентина і любов

14 лютого у світі відзначають День святого Валентина. І хоча в Україні це свято офіційним не є, все ж закоханим воно припало до душі.

Однак українці доволі часто вживають суржик, говорячи про почуття. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам правильною українською висловити свої почуття.

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Як говорити правильно Назви коханих у кожного народу є не лише національно вираженими, а й дуже давніми, нагадує мовознавиця Сологуб. А українці через віки пронесли ці назви, зокрема метафоричні вислови: серденько, рибонька, ластівка, голубонька, лебедонька, пташка, горличка. Однак ненависний суржик проник в усі сфери життя і навіть зачепив тему кохання. Красиві українські слова із притаманним нашій мові кличним відмінком натомість поступилися чомусь значно примітивнішому... Тож у п'ятнадцятій добірці розкажемо вам, як правильно говорити українською про День святого Валентина та любов. любима/-ий – кохана/-ий;

празнік – свято;

дарити – дарувати;

цвіти – квіти;

конфєти – цукерки;

Якщо ви думаєте, що "подарити" своїй "любимій" на "празнік" – "цвіти" чи "конфєти", – краще спочатку подумайте про правильність своєї мови. Бо справжні українці знають, що подарувати на свято – квіти чи цукерки – своїм коханим, любим, милим. Або ж…



Щире українське кохання у 2023 році / колаж 24 Каналу

кіса, зайка, котя... – ластівка, сонечко, квіточка...;

Також не називайте, будь ласка, своїх коханих, любих, милих "кісами", "зайками" чи "котями". Ви ж – не росіяни. Як ми писали вище, українці своїх коханих називають "сонечками", "ластівками", "зірочками", "квіточками", "рибоньками", "голубоньками". Тому про "зайок", "кісок", "птічьок" забудьте.

багато важиш – багато значиш, важлива/-ий;

задівати – зачіпати;

сама гарна – найгарніша;

намьок – натяк;

Якщо ж ви хочете сказати своїй коханій, що вона – найкрасивіша, і думаєте, як про це правильно натякнути, щоб не "задіти її самолюбство", пам'ятайте про суржик. Перш за все "викиньте" з голови і мови такі слова як "сама красива" і "намікнути". Також не кажіть, що ваша люба "багато важить" для вас, бо "зачепите її за живе". Краще скажіть, що вона важлива, чи багато значить для вас.

обручальне кольцо – обручка;

зізнатися в коханні – освідчитися;

помолвки – заручини;

Якщо ж дуже сильно кохаєте свою обраницю, то можете відразу купувати на День святого Валентина обручку, освідчуватися їй та оголошувати про заручини.

І навіть у пориві емоцій пам'ятайте, що ви купуєте обручку, а не "обручальне кольцо" і оголошуєте про "заручини", а не "помолвки". Також краще освідчитися, а не "зізнатися у коханні".

До теми "Лайфхаки для інфлюенсерів без хайпу": про які іншомовні слова краще забути, говорячи про свята

свадьба – весілля;

зіграти – справити (весілля);

женіх – наречений;

нівєста – наречена;

Тож якщо ви та ваша кохана вже заручилися і готуєтеся до весілля, вітаємо: ви тепер – наречений і наречена. І навіть у пориві кохання не кажіть, що ви – "женіх" і "нівєста" і готуєтеся до "свадьби". Також майте на увазі, що весілля ви справите, а не зіграєте.

Валєнтін – Валентин;

І 14 лютого, як і в інший день року, не забувайте теж, що святим є ВалентИн. А Валєнтін (той, що продюсер) – це трошки з іншої опери, то то пак – скетч-шоу).



"Продюсер Валєнтін" з українського скетч-шоу / агентство PR Batteries