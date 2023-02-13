"Цветы и конфеты зайкам не дарят": как правильно говорить по-украински о Дне Валентина и любви

14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. И хотя в Украине этот праздник официальный не является, все же влюбленным он пришелся по душе.

Однако украинцы довольно часто употребляют суржик, говоря о чувствах. Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам правильно на украинском выразить свои чувства.

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Как говорить правильно Названия любимых у каждого народа не только национально выражены, но и очень древними, напоминает языковед Сологуб. А украинцы из-за веков пронесли эти названия, в частности метафорические высказывания: "серденько, рибонька, ластівка, голубонька, лебедонька, пташка, горличка". Однако ненавистный суржик проник во все сферы жизни, и даже задел тему любви. Красивые украинские слова с присущим нашему языку восклицательным падежом уступили почему-то более примитивному... Так что в пятнадцатой подборке расскажем вам, как правильно говорить по-украински о Дне святого Валентина и любви. любимая – кохана;

праздник – свято;

дарить – дарувати;

цветы – квіти;

конфеты – цукерки;

Если вы думаете, что "подарить" своей "любимой" на "праздник" – "цветы" или "цукерки", – лучше сначала подумайте о правильности своего языка. Потому что настоящие украинцы знают, что подарить на "свято "– "квіти" или "цукерки" – своим "любим, коханим, милим". Или же…



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киса, зайка, кошка... – ластівка, сонечко, квіточка...;

Также не называйте, пожалуйста, своих любимых "кисами", "зайками" или "кошками". Вы же – не россияне. Как мы писали выше, украинцы своих любимых называют "сонечками", "ластивками", "зирочками", "квіточками", "рибочками", "голубоньками". Поэтому про "зайок", "кисок", "птичек" забудьте.

много важишь – много значишь, важна/-я;

задевать – зачіпати;

самая красивая – найкрасивіша;

намек – натяк;

Если же вы хотите сказать своей любимой, что она самая красивая, и думаете, как об этом правильно намекнуть, чтобы не "задеть ее самолюбие", помните о суржике. Прежде всего выбросьте из головы и языка такие слова как "самая красивая" и "намекнуть". Также не говорите, что ваша милая "много важит" для вас, потому что "заденете ее за живое". Лучше скажите, что она важна, много значит для вас.

обручальное кольцо – обручальное кольцо;

признаться в любви – признаться;

помолвки – помолвка;

Если же очень сильно любите свою избранницу, то можете сразу покупать на День святого Валентина обручальное кольцо, признаваться ему и объявлять о помолвке.

И даже в порыве эмоций помните, что вы покупаете не "обручальное кольцо", а "обручку" и объявляете о не о "помолвке", а о "заручинках". Также лучше "освідчитися", а не "признаться в любви".

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свадьба – весілля;

сыграть – справить (свадьбу);

жених – наречений;

нивеста – неречена;

Так что если вы и ваша возлюбленная уже обручились и готовитесь к свадьбе, поздравляем: вы теперь – жених и невеста. И даже в порыве любви не говорите, что вы – "наречений" (укр.) и "наречена" (укр.) и готовитесь к "свадьбе" (укр. весілля). Также имейте в виду, что свадьбу вы "сыграете".

Валентин (укр. ВалєнтІн) – Валентин (укр. ВалентИн);

И 14 февраля, как и в другой день года, не забывайте тоже, что святым является Валентин. А "Валєнтін" (укр.) (тот, что продюсер) – это немного из другой оперы, то есть скетч-шоу).



"Продюсер Валєнтін (укр.)" с украинского скетч-шоу / агентство PR Batteries