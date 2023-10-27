"Українська – мова Перемоги!": створили інтегрований урок із мови, літератури і музики

До Дня української писемності та мови в Україні організували інтегрований урок із мови, літератури та музики. Його створили, щоб відзначити розвиток солов'їної та показати, що мова й література можуть бути сучасними та цікавими.

Організатори – МОН спільно із відомим мовознавцем Олександром Авраменком та популярним українським музикантом Артемом Пивоваровим.

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В Україні створили інтегрований урок із мови, літератури і музики

Під час заняття Олександр Авраменко розібрав символізм та сенси робіт українських письменників і фольклорних творів, а також сучасних пісень, у основу яких лягла народна творчість та вірші класиків.

Школярі мають можливість розглянути музичні твори "Думи", "Там у тополі", та "Ой на горі" Артема Пивоварова.

Учителі ж, за словами очільника Міносвіти Оксена Лісового, можуть використати запис, щоби провести власне заняття. Школярі дізнаються, як мова, література та музика формують культурний образ нації, та зможуть надихнутися на створення власних творчих проєктів, а наприкінці – пройти мінітест на засвоєння матеріалу.

Посадовець при цьому додав: рекомендація міністерства – провести урок у перший тиждень після канікул.

Оскен Лісовий також у День української писемності та мови наголосив, що українська мова об'єднує.

Це наша зброя і наш захист – після століття окупації та знищення всього українського. Нині ж ми як ніколи єдині в тому, що українську мову потрібно зберігати та розвивати, поширювати та захищати,

– заявив Лісовий.

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Українська – мова перемоги

Уповноваженого із захисту державної мови Тарас Кремінь зі свого боку написав, що українська – на вустах мільйонів. Щодня кількість тих громадян, які перейшли на материнську, зростає. 24 лютого 2022 року наша незламна розпочала свій контрнаступ проти російського ворога, тому її утвердження в усіх сферах суспільного життя, особливо у визволених містах та селах, – про силу слова, правди, ідентичності.

Спілкуючись українською, ми утверджуємося як нація вільних, сильних, непереможних. Українська мова – наш оберіг, голос пращурів, дух боротьби. Нині наша мова гучно звучить на цілий світ. Українська – мова Перемоги!

– акцентував Кремінь.