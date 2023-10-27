Организаторы – МОН совместно с известным языковедом Александром Авраменко и популярным украинским музыкантом Артемом Пивоваровым.

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В Украине создали интегрированный урок по языку, литературе и музыке

На занятии Александр Авраменко разобрал символизм и смыслы работ украинских писателей и фольклорных произведений, а также современных песен, в основу которых легло народное творчество и стихи классиков.

У школьников есть возможность рассмотреть музыкальные произведения "Думи", "Там у тополі", и "Ой на горі" (укр.) Артема Пивоварова.

Учителя же, по словам главы Минобразования Оксена Лисового, могут использовать запись, чтобы провести собственное занятие. Школьники узнают, как язык, литература и музыка формируют культурный образ нации, и смогут вдохновиться на создание собственных творческих проектов, а в конце пройти минитест на усвоение материала.

Чиновник при этом добавил: рекомендация министерства – провести урок в первую неделю после каникул.

Оскен Лисовой также в День украинской письменности и языка подчеркнул, что украинский язык объединяет.

Это наше оружие и наша защита – после столетия оккупации и уничтожения всего украинского. Сейчас мы как никогда единственные в том, что украинский язык нужно сохранять и развивать, распространять и защищать.

– заявил Лисовой.

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Украинский – язык победы

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь со своей стороны написал, что украинский – на устах миллионов. Ежедневно количество перешедших на материнскую граждан растет. 24 февраля 2022 года наша несгибаемая начала свое контрнаступление против российского врага, поэтому ее утверждение во всех сферах общественной жизни, особенно в освобожденных городах и селах, – о силе слова, правды, идентичности.

Общаясь на украинском, мы утверждаемся как нация свободных, сильных, непобедимых. Украинский язык – наш оберег, голос предков, дух борьбы. Сейчас наша речь звучит на весь мир. Украинский – язык Победы!

– акцентировал Креминь.