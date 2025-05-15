Як маків цвіт: якими вишиванками вас вразять у Львові
15 травня цьогоріч українці відзначають одне із найулюбленіших автентичних свят – День вишиванки. Свої вишиті сорочки і намиста для цього дня готують заздалегідь.
Не пропускають такого параду і на Галичині. Та шо там: то один із найулюбленіших празників ві Львові з 2006 року. Чому, розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".
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Як святкують День вишиванки у Львові
У двадцять сьомій добірці розповімо, як у місті Лева святкують День вишиванки. У цей день одівають вишиваний одяг навіть головні стражі міста.
Львівські леви у вишиванках / фото ЛМР
Що там вже казати про львів'ян. Вони на День вишиванки чекають майже, як на Великдень. Бо то час діставати з шафи найладніші вишиванки, надівати коралі і йти на дефіляду містом. Бо тої, шо була на День міста, їм було мало. Тоді вигуляли вишивані соконки, а тепер треба сорочки з камізельками і модними берелками зверху. Навіть якщо холодрига і дощ.
А той анцуґ з такими шкіцами, шо очі забудете.
- соконка, суконка – сукенка;
- камізе́лька – плетена жилетка;
- шкіц – ескіз;
- анцуґ – одяг;
- бере́лка – прикраса;
- спа́цер – пішохідна прогулянка;
- холодрига – сильний холод;
Зверніть увагу! Ми також розповідали, як Львів святкує день міста.
"Як маків цвіт в полях горить і зорі квітнуть ясно", – згадаєте ви відразу слова з пісні українського соловейка Назарія Яремчука, як побачите, як галичани, повдівані у найладніші вишиванки, всі такі ґалантні, спацерують площею Ринок. Пропускати таку подію не можна, бо така оказія є тілько пару разів на рік.
Львів на День вишиванки: відео
Та ви самі зобачите: вишиванки на це свято на вулицях міста можна здибати на різний колір і смак. Та такі, що в кожної пані і пана можна питати, в якому то варстаті таку красу фастригували. Сорочки аж виблискують, так гойно вкриті візерунками і поштайфовані.
- го́йно – щедро;
- ґалантний – елегантний;
- дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;
- фастри́ґа – намічене ниткою місце на одягу;
- штайфувати – крохмалити;
- варста́т – майстерня;
День вишиванки у Львові / Львівська ОВА
У такій вишиваній красі кожна вшитка особлива. Навіть у ляліних вишиванках, які сховалися за тасємками.
- вшитка – виточка;
- ля́ля – маленька дівчинка;
- тасє́мка – стрічка;
- шту́ка – мистецтво;
Не анцуґ – а штука! Найліпший і найкоханіший не тільки галичан, а й усіх українців. Тому вйо на площу Ринок! Бо коли ще зобачите таку красоту? Тілько вишиту сорочку не забудьте.
День вишиванки у Львові / Фото: hromadske