З Днем захисника та захисниць: привітання та листівки зі святом
- День захисників і захисниць України святкується 1 жовтня з 2023 року, раніше відзначався 14 жовтня.
- Свято було започатковане у 2014 році та перейменоване в 2021 для вшанування відваги чоловіків і жінок.
Сьогодні захисники та захисниці України є важливими людьми в державі, яким ми завдячуємо безпекою та миром. Тому у цей день вони мають почути найтепліші слова вдячності та підтримки.
Якими словами, тепло і з вдячністю, привітати захисників та захисниць України, розповідає 24 Канал, пропонуючи листівки з ресурсу Pinterest.
Як привітати з Днем захисників і захисниць України?
Державне свято України – День захисників і захисниць України – щороку відзначається 1 жовтня в день Покрови Пресвятої Богородиці. Свято започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою "День захисника України".
З 2015 року є державним святом і неробочим днем. У серпні 2021 року свято було перейменовано на "День захисників і захисниць України" для встановлення рівності та вшанування відваги і чоловіків, і жінок, як розповідає "Вікіпедія".
Важливо! Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування перенесено з 14 жовтня на 1 жовтня.
***
Сьогодні – день тих, хто не просто боронить землю,
а береже надію, гідність і життя.
З Днем захисника України!
Нехай кожен герой відчує нашу вдячність –
у словах, у справах, у серці.
Листівка до Дня захисників та захисниць України / Pinterest
***
Вітаємо з днем тих, хто тримає небо над нами.
Хай кожна молитва стане щитом,
Хай кожна краплина дощу – благословенням,
Хай кожне серце – пам’яттю і вдячністю.
Сили вам, світла і тепла!
Цікаво! Вперше відзначили свято Дня захисника України у 2015 році в Україні. Воно пройшло під гаслом "Сила нескорених".
Листівка до Дня захисників та захисниць України / Pinterest
***
Вітаємо тих, хто тримає щит над Україною.
Хай козацька кров, воля і пісня
завжди будуть з вами.
Слава тим, хто не зламався –
і не дає зламатися іншим.
Листівка до Дня захисників та захисниць України / Pinterest
***
З Днем захисника України!
Дякуємо за вашу відвагу.
Нехай кожен день наближає мир,
а кожне серце – пам’ятає вашу силу.
Низький уклін та глибока вдячність ВАМ захисники та захисниці України!