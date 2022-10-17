Освітяни-колаборанти після звільнення територій працюють на своїх посадах – Горбачов

З початком повномасштабної війни Росії проти України та окупації частини території нашої держави агресор почав русифікацію населення. До процесу росіяни залучали зокрема і вчителів.

Після деокупації українськими військами частини загарбаних Росією територій нашої країни почали з'ясовуватись факти колаборації. Серед зрадників є і освітяни.

Важливо Чи отримують зарплату українські вчителі, які опинилися у російській окупації

Вчителі-колаборанти й надалі працюють

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів, що педагоги на тимчасово окупованих територіях України зіштовхнулися з низкою проблем. Деякі з них були змушені працювати під примусом через погрози загарбників.

Однак, за словами Горбачова, у Харківській області, частині Запорізької та Херсонській області є й інші проблеми. На цих територіях, до слова, окупанти перебували тривалий час. Після деокупації окремі освітяни-колаборанти досі працюють на своїх посадах. Відповідні звернення отримують в Офісі освітнього омбудсмена.

Певний представник влади, начальник управління освіти, директор школи, вчитель побігли працювати на окупантів. А після визволення територій вони продовжують працювати в українській школі чи владі, отримують зарплату. Це гнобить учителів, які залишалися вірними Україні,

– пояснив освітній омбудсмен.

За його словами, це нова проблема. Вона виникла протягом останнього місяця. При цьому Горбачов заявив, що спілкуватиметься з цього приводу з нардепами.

Що загрожує педагогам-колаборантам

Освітній омбудсмен також розповів, що відповідно до Кримінального кодексу України на освітян-зрадників очікує покарання. Їх можуть ув'язнити та заборонити вчителювати. Проте Горбачов вважає, що норми відповідної статті Кодексу потребують уточнення.

Якщо людина працює на окупанта свідомо, вона не має права займати певні посади протягом тривалого часу. Ми не можемо допустити, щоб наших дітей навчала всіляка наволоч,

– заявив омбудсмен.

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Чи всіх учителів на деокупованих територіях вважатимуть зрадниками

Відповідно до Кримінального кодексу того, хто працює на окупанта, вважатимуть колаборантом. При цьому така людина отримає покарання за свою діяльність. Однак, за словами Горбачова, часто вчителям погрожує окупаційна "влада". Тож вони змушені працювати під примусом, адже бояться за своє життя і життя своїх рідних. Хоча є й такі освітяни, котрі палять вишиванки та допомагають організовувати "референдуми".

Тож освітній омбудсмен переконаний, що стаття № 111 – 1 Кримінального Кодексу потребує уточнення.

Щоб ми чітко розуміли: де проросійський зрадник, який допомагає і працює на окупантів, а де – людина, яка змушена це робити під дулом автомата,

– наголосив він.

Чи отримують зарплату українські вчителі в окупації