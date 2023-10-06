Держава запровадить гранти на вищу освіту: хто отримає гроші на навчання

Міносвіти розробило альтернативний чинному підхід до державного фінансування вищої освіти. Він передбачає держзамовлення на основні спеціальності та грантове фінансування інших.

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у проєкті "Комітет освіти" розповів, що у концепцію заклали принцип держзамовлення на основні спеціальності. Тобто на фахівців тих спеціальностей, яких потребуватиме держава – медиків, вчителів, інженерів тощо. Система грантів може запрацювати вже у вересні 2024 року.

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Випускники шкіл отримуватимуть гранти на вищу освіту

Так, держава не має можливості прогнозувати потрібну кількість фахівців з інших спеціальностей за кілька років. Натомість МОН концентруватиме увагу на запровадженні державних грантів.

Випускник на основі результатів ЗНО або НМТ отримуватиме від держави певну суму грошей і самостійно визначатиме, якому виші заплатити їх за своє навчання. При цьому він може обрати ЗВО бути будь-якої форми власності: державної, комунальної, приватної.

Фактично цей студент є контрактником. Але частина його контракту покриватиметься державними коштами, в залежності від того, як він склав НМТ або ЗНО. Тобто наскільки він успішний,

– зазначив заступник очільника МОН.

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Міносвіти України при цьому вважає, що в Україні таким чином може зрости кількість студентів, які отримують держпідтримку – орієнтовно на 30 – 40%. Водночас ця підтримка не покриватиме повної вартості навчання.

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