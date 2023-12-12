Федоров розповів, чому впровадження грантів на навчання буде корисним для вишів
В Україні з нового навчального року планують запровадити систему грантів. Їх отримуватимуть студенти для оплати навчання.
Впровадження грантової системи співфінансування вишів змусить ЗВО конкурувати між собою. Відповідно – надавати якісніші освітні послуги, заявив віцепрем'єр Михайло Федоров під час форуму.
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Чому впровадження грантів на навчання буде корисним для вишів
Федоров наголосив: грантова система фінансування вишів є одним з основних фокусів трансформації вищої освіти.
Якщо її втілять у життя, за словами віцепрем'єра, студенти вибиратимуть університет та спеціальність свідомо. При цьому своїм вибором і відповідно грантами співфінансуватимуть обраний виш. Натомість університети так конкуруватимуть між собою і будуть змушені надавати якісніші освітні послуги.
Федоров також розповів, що уряд має намір впровадити формулу розподілу бюджетних коштів. Відповідно до неї виш отримуватиме кошти не тільки за кількість студентів, а й за конкретними KPI (ключовими показниками ефективності). Це будуть такі як якість освіти, наукові досягнення тощо.
На думку посадовця, саме освіта стане першим глобальним напрямом, який впливатиме на розвиток держави у довгостроковій перспективі.
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Що варто знати про гранти на вищу освіту
- У Міносвіти анонсували не так давно запровадження держзамовлення на основні спеціальності та грантове фінансування інших.
- Систему грантів планують втілити у життя вже з наступного навчального року.
- Кошти на навчання будуть прямо пропорційні результатам НМТ вступника.
- Отримавши їх, вступник обиратиме виш та спеціальність.
- Пільговики матимуть гарантоване право на отримання коштів на навчання.
- Розмір гранту та порядок надання коштів визначатиме уряд.