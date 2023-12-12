Федоров розповів, чому впровадження грантів на навчання буде корисним для вишів

12 грудня 2023, 16:53
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В Україні з нового навчального року планують запровадити систему грантів. Їх отримуватимуть студенти для оплати навчання.

Впровадження грантової системи співфінансування вишів змусить ЗВО конкурувати між собою. Відповідно – надавати якісніші освітні послуги, заявив віцепрем'єр Михайло Федоров під час форуму. 

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Чому впровадження грантів на навчання буде корисним для вишів

Федоров наголосив: грантова система фінансування вишів є одним з основних фокусів трансформації вищої освіти.

Якщо її втілять у життя, за словами віцепрем'єра, студенти вибиратимуть університет та спеціальність свідомо. При цьому своїм вибором і відповідно грантами співфінансуватимуть обраний виш. Натомість університети так конкуруватимуть між собою і будуть змушені надавати якісніші освітні послуги. 

Федоров також розповів, що уряд має намір впровадити формулу розподілу бюджетних коштів. Відповідно до неї виш отримуватиме кошти не тільки за кількість студентів, а й за конкретними KPI (ключовими показниками ефективності). Це будуть такі як якість освіти, наукові досягнення тощо.

На думку посадовця, саме освіта стане першим глобальним напрямом, який впливатиме на розвиток держави у довгостроковій перспективі. 

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Що варто знати про гранти на вищу освіту

  • У Міносвіти анонсували не так давно запровадження держзамовлення на основні спеціальності та грантове фінансування інших.
  • Систему грантів планують втілити у життя вже з наступного навчального року.
  • Кошти на навчання будуть прямо пропорційні результатам НМТ вступника. 
  • Отримавши їх, вступник обиратиме виш та спеціальність.
  • Пільговики матимуть гарантоване право на отримання коштів на навчання. 
  • Розмір гранту та порядок надання коштів визначатиме уряд. 
Автор: Марія Волошин