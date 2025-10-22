Рада погодила Держбюджет-2026 у першому читанні: для освіти – рекордне фінансування

Верховна Рада України 22 жовтня підтримала в першому читанні Державний бюджет на 2026 рік. На освіту передбачили 265,4 мільярда гривень.

Це на 66,5 мільярда гривень більше ніж було у 2025 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Скільки коштів передбачили на освіту на 2026 рік?

Міністр зазначив, що це рекордний обсяг фінансування, який підтверджує, що розвиток людського капіталу через освіту і науку надалі є державним пріоритетом.

Лісовий при цьому акцентував: освіта – це інвестиція у стійкість і розвиток країни. Тому у 2026 році посилюють фінансування у таких ключових напрямах:

оплата праці освітян — 183,9 мільярда гривень;

підтримка наукової сфери – 19,9 мільярда гривень;

інвестиційні проєкти: укриття, шкільні автобуси, харчоблоки, підручники – 15 мільярдів гривень;

безоплатне шкільне харчування – 14,4 мільярда гривень;

академічні стипендії для студентів – 6,6 мільярда гривень;

Скільки коштів заклали на освіту на цей рік?

На освіту й науку у Держбюджеті на 2025 рік передбачили 194,3 мільярда гривень.

Ключовий напрям – фінансування фахової передвищої та вищої освіти.

На це скерували 55,6 мільярда гривень.

Ще 12 мільярдів гривень з бюджету – на доплати вчителям: по 1000 гривень щомісяця з 1 січня та по 2000 гривень – з 1 вересня 2025 року.

Детальніше – на фото.

Кошти на освіту на 2025 рік / МОН