Держзамовлення і гранти: Лісовий розповів про зміни вступної кампанії 2024

Після змін у сфері вищої освіти студенти-бюджетники на третьому курсі повинні будуть підписати контракт, аби продовжувати навчання за гроші держави. Після отримання диплома вони також отримають перше робоче місце.

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий зазначив: якщо студент не хоче підписувати контракт, він може продовжити навчання на контрактній формі. У такому разі повертати гроші за попередні два роки не треба.

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Які зміни очікують на вступників у 2024 році

Міністр зазначив: така система буде вигідніша для держави, аніж коли студент після завершення навчання не працюватиме за спеціальністю. Також студенти ще під час навчання зможуть зрозуміти, чи хочуть працювати за фахом. Якщо ні, то зможуть перейти на іншу спецільаність і навчатися на контрактній формі.

На другому-третьому курсі студент підписуватиме договір з державою, після чого починає отримувати підвищену стипендію. Але має три роки за нашою пропозицією відпрацювати за запропонованим державою місцем роботи. В іншому випадку він переходить на звичайне контрактне навчання,

– повідомив Лісовий.

Чи залишать держзамовлення

Держзамолення залишать, але пріоритетних для держави спеціальностях. Після закінчення навчання відповідним фахівцям нададуть гарантоване місце роботи.

Йдеться про науковців, інженерів, вчителів, лікарів тощо. Ми розуміємо структуру економіки і скільки треба в енергетику, металургію, ІТ, соціальну сферу, гуманітарну, скільки потрібно науковців, фізиків, хіміків, біологів, філологів, філософів тощо,

– додав міністр.

Як діятиме грантова система

Також міністр розповів, що вступники зможуть отримати гранти на навчання. Вони отримають певну суму на навчання та самі обиратимуть виш та фах.

Сума грантів залежатиме від успішності складання НМТ. Чим більша кількість балів у вступника – тим більше грошей він отримає.

Студенти також зможуть скористатися пільговим кредитуванням, оператором якої буде банківська система, а не університет.