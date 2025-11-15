Не кличте подруг на "девишник": українською ця забава має дуже гарну назву

Популярні сьогодні вечірки подруг та нареченої, помилково називають низкою калькованих слів на російський штиб. Але в українській мові є питомо своя назва.

Яку українську назву слід використовувати для дівочої забави замість "девичник", розповідає 24 Канал, опираючись на поради "Мова – ДНК нації".

Дивіться також Точно не "утренник": як правильно назвати ранкове свято

Як перекладається українською "девичник"?

Все популярнішою стає традиція влаштовувати вечірку для нареченої перед весіллям. Його мета – символічно попрощатися з дівоцтвом, розважитися, згадати минуле і налаштуватися на новий етап життя. Це феєричне дійство може поєднувати танці, музику, караоке, SPA-процедури, мандрівку, екстрим – та все що завгодно, на що здатна фантазія, інтереси та можливості. Тобто це може бути як сучасна вечірка з коктейлями, так і обрядове дійство з піснями, віночками та символічними ритуалами.

Це свято часто називають російським терміном – "девичник", чи калькованими варіантами – "дівічнік", "дєвішнік", "дівішнік", "дівичник".

В Україні здавна був такий обрядовий вечір і носить він назву – дівич-вечір. Слово утворене від частин "дівич" – тобто той, що стосується дівчини, і "вечір" – час доби, коли збиралися подруги.

У давній Україні дівич-вечір мав обрядове значення. Дівчата плели вінки, співали пісень, бажали нареченій щасливого шлюбу. Це був не просто вечір розваг, а частина весільного циклу з глибоким символізмом.

Відомий філолог Олександр Авраменко у "Сніданку з 1+1" наголошує: дівич-вечір – єдино правильна форма.

Правильно – дівич-вечір. Скриншот пояснення Олександра Авраменка / Сніданок 1+1

Зверніть увагу! Слово пишеться через дефіс, тому не припускайтеся помилки, лише – дівич-вечір!

"Ми організували дівич-вечір у стилі ретро".

"На дівич-вечорі були всі подруги нареченої".

Звичайно, не обходиться і без подібного свята для хлопців. У російській мові – це "мальчишник". А оскільки українською не "мальчики", а – "парубки", то і назва відповідна:

парубоча / парубоцька вечірка,

парубочий / парубоцький вечір.

Пам’ятаймо: мова – це частина нашої ідентичності. Вживаючи природні українські слова, ми не лише говоримо грамотно, а й у цьому випадку – зберігаємо культурну спадщину. Говоріть українською!