Коли оприлюднять правильний текст Радіодиктанту 2026 року

27 жовтня, у День української писемності та мови, українці вкотре долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Писали краяни диктант на різних локаціях у різних країнах світу.

Текст диктанту мав назву "Лист, який не закінчується". 24 Канал розповідає, коли можна буде перевірити свій текст на помилки.

Коли оприлюднять текст Радіодиктанту 2026

Правильний текст диктанту оприлюднять у четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах Суспільного, щоб кожен зміг перевірити свій текст самостійно.

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Куди надсилати свій текст Радіодиктанту

Якщо хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете:

Надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше ніж 28 жовтня.

Сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Що відомо про Радіодиктант у 2026 році

Автором тексту цьогоріч є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Текст диктанту мав назву "Лист, який не закінчується".

Читців цьогоріч було двоє. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Під час Радіодиктанту тривав збір на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим".

Радіодиктант транслювали у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення: