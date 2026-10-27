Коли оприлюднять правильний текст Радіодиктанту 2026 року

Текст диктанту мав назву "Лист, який не закінчується". 24 Канал розповідає, коли можна буде перевірити свій текст на помилки.

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Коли оприлюднять текст Радіодиктанту 2026

Правильний текст диктанту оприлюднять у четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах Суспільного, щоб кожен зміг перевірити свій текст самостійно.

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Куди надсилати свій текст Радіодиктанту

Якщо хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете:

Надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше ніж 28 жовтня.

Сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Що відомо про Радіодиктант у 2026 році

Автором тексту цьогоріч є письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Текст диктанту мав назву "Лист, який не закінчується".

Читців цьогоріч було двоє. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Під час Радіодиктанту тривав збір на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим".

Радіодиктант транслювали у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення: