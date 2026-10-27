Когда будет обнародован правильный текст радиодиктанта 2026 года

Текст диктанта назывался "Письмо, которое не заканчивается". 24 Канал сообщает, когда можно будет проверить свой текст на ошибки.

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Когда будет опубликован текст Радиодиктанта 2026

Правильный текст диктанта будет опубликован в четверг, 29 октября, в 11:00 на платформах Суспильного, чтобы каждый смог самостоятельно проверить свой текст.

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Куда отправлять свой текст на Радиодиктант

Если вы хотите, чтобы ваш диктант проверили специалисты, вы можете:

Отправить текст Радиодиктанта в бумажном виде по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на почтовом штемпеле была дата не позднее 28 октября.

Сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес rd@suspilne.media.

Прогнозы

Что известно о радиодиктанте в 2026 году

Автором текста в этом году является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Текст диктанта назывался "Письмо, которое не заканчивается".

В этом году дикторов было двое. Это учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Во время радиодиктанта проходил сбор средств на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым".

Радиодиктант транслировался в прямом эфире на всех платформах Суспильное: