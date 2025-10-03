У Полтаві та Ніжині частину шкіл перевели на дистанційний формат
- У Полтаві та Ніжині частину шкіл перевели на дистанційний формат через атаки росіян на міста.
- У Чернігові школи також перейшли на дистанційне навчання через складну ситуацію в енергосистемі після атак на об'єкти енергетики.
У Полтаві частину шкіл перевели на дистанційний формат роботи. А у Ніжині Чернігівської області усі учні навчатимуться віддалено.
Усе через атаки росіян на міста. Про це інформує 24 Канал.
Як вчитимуться учні у Полтаві та Ніжині?
Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що деякі школи у місті сьогодні перейшли на онлайн-навчання.
Причина – громада всю ніч була під комбінованою атакою росіян. У місті пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки.
У Ніжинській міській раді також повідомили про атаку ворога на місто. За інформацією Чернігівобленерго, ситуація зі світлом там дуже складна. Розгорнуті пункти незламності.
З 6 жовтня усі заклади освіти переходять на дистанційне навчання,
– наголосили у міській раді Ніжина.
Медзаклади та об'єкти критичної інфраструктури працюють на альтернативних джерелах живлення.
Як вчаться школярі у Чернігові?
- 1 жовтня росіяни атакували об'єкти енергетики в Україні.
- Через складну ситуацію в енергосистемі школи в Чернігові тимчасово перевели на дистанційний формат.
- Учні навчатимуться віддалено до кінця цього тижня.