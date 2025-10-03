У Полтаві частину шкіл перевели на дистанційний формат роботи. А у Ніжині Чернігівської області усі учні навчатимуться віддалено.

Усе через атаки росіян на міста. Про це інформує 24 Канал.

Як вчитимуться учні у Полтаві та Ніжині?

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що деякі школи у місті сьогодні перейшли на онлайн-навчання.

Причина – громада всю ніч була під комбінованою атакою росіян. У місті пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки.

У Ніжинській міській раді також повідомили про атаку ворога на місто. За інформацією Чернігівобленерго, ситуація зі світлом там дуже складна. Розгорнуті пункти незламності.

З 6 жовтня усі заклади освіти переходять на дистанційне навчання,

– наголосили у міській раді Ніжина.

Медзаклади та об'єкти критичної інфраструктури працюють на альтернативних джерелах живлення.

Як вчаться школярі у Чернігові?