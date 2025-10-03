В Полтаве и Нежине часть школ перевели на дистанционный формат
- В Полтаве и Нежине часть школ перевели на дистанционный формат дистанционный формат из-за атак россиян на города.
- В Чернигове школы также перешли на дистанционное обучение из-за сложной ситуации в энергосистеме после атак на объекты энергетики.
В Полтаве часть школ перевели на дистанционный формат работы. А в Нежине Черниговской области все ученики будут учиться удаленно.
Все из-за атак россиян на города. Об этом информирует 24 Канал.
Смотрите также В одном из облцентров в части учебных заведений до конца года – дистанционка
Как будут учиться ученики в Полтаве и Нежине?
Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова сообщила, что некоторые школы в городе сегодня перешли на онлайн-обучение.
Причина – община всю ночь была под комбинированной атакой россиян. В городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома.
Интересно! В Минэнерго сообщили, что в результате атак россиян часть украинцев – без света. Самая сложная ситуация – на Сумщине и Черниговщине.
В Нежинском городском совете также сообщили об атаке врага на город. По информации Черниговоблэнерго, ситуация со светом там очень сложная. Развернуты пункты несокрушимости.
С 6 октября все учебные заведения переходят на дистанционное обучение,
– отметили в городском совете Нежина.
Медучреждения и объекты критической инфраструктуры работают на альтернативных источниках питания.
К теме Из-за обстрелов: Чернигов переводит школы на "дистанционку", а детсады не будут работать
Как учатся школьники в Чернигове?
- 1 октября россияне атаковали объекты энергетики в Украине.
- Из-за сложной ситуации в энергосистеме школы в Чернигове временно перевели на дистанционный формат.
- Ученики будут учиться удаленно до конца этой недели.