У школах одного з облцентрів запроваджують дистанційне навчання
- У Луцьку запровадили дистанційне навчання з 8 по 10 січня.
- Учні повернуться до офлайн-навчання у понеділок, 12 січня.
У школах Луцька запроваджують дистанційне навчання. У такому форматі учні навчатимуться три дні – 8, 9 і 10 січня.
Рішення ухвалили педагогічні ради закладів освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Якою буде освіта у 2026 році: від підвищення зарплат учителям і стипендій студентам до реформ
Як вчитимуться учні у Луцьку?
Директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар розповів, що керівники шкіл озвучили таку пропозицію після завершення зимових канікул на нараді у п'ятницю. Такий формат навчання на три дні погодили з кількох причин.
Буде погіршення температурного режиму, в цілях економії – це перший момент. Друге: розпочався період оголошення тендерів, закупівель на різні послуги. Деякі моменти треба допрацювати цього тижня, щоб діти нормально вийшли на режим офлайн,
– зазначив чиновник.
І додав, що наприкінці минулого року в закладах освіти фіксували збільшення захворюваності серед учнів. Тому це третя причина, через яку запровадили на три дні дистанційне навчання.
До шкіл на навчання учні повернуться у понеділок, 12 січня.
Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Що відомо про зимові канікули у школах України?
У межах цього навчального року школи можуть самостійно встановлювати і дату завершення навчання, і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.
Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.
Зимові канікули відбуваються у школах України у межах 18 грудня 2025 року – 11 січня 2026 року у різні дати.