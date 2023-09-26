У МОН назвали школи, в яких українські діти-біженці можуть вчитися онлайн

Діти у цих школах мають право вивчати лише предмети українознавчого компонента. Це такі як українська мова, література, історія України тощо.

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У яких школах українські діти-біженці можуть вчитися онлайн

Це дасть змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах, кажуть у МОН. Батьки також можуть обрати для дитини сімейну форму навчання або екстернат.

Так, учнів тимчасово переведуть у класи для вивчення українознавчих предметів. Вони зможуть продовжити навчання у своїх школах після повернення в Україну або в разі бажання знову навчатися на стандартній дистанційній, сімейній формах або екстернаті. МОН розробляє технічну можливість для цього.

Перелік шкіл, в яких формуватимуться класи (групи) для вивчення українознавчого компонента

Для зарахування батькам або законним представникам учня/-ці потрібно звернутися за контактами, вказаними в таблиці: