У МОН назвали школи, в яких українські діти-біженці можуть вчитися онлайн
Джерело:МОН України
Українські учні-біженці, які через війну перебувають за кордоном, можуть навчатися дистанційно у школах України. У Міносвіти оприлюднили перелік цих навчальних закладів.
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У яких школах українські діти-біженці можуть вчитися онлайн
Це дасть змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах, кажуть у МОН. Батьки також можуть обрати для дитини сімейну форму навчання або екстернат.
Так, учнів тимчасово переведуть у класи для вивчення українознавчих предметів. Вони зможуть продовжити навчання у своїх школах після повернення в Україну або в разі бажання знову навчатися на стандартній дистанційній, сімейній формах або екстернаті. МОН розробляє технічну можливість для цього.
Перелік шкіл, в яких формуватимуться класи (групи) для вивчення українознавчого компонента
Для зарахування батькам або законним представникам учня/-ці потрібно звернутися за контактами, вказаними в таблиці:
|Область
|Повна назва ЗЗСО
|Електронна адреса ЗЗСО
|Відповідальна особа за організацію дистанційної форми навчання в ЗЗСО, контактний номер телефону
|Вінницька
|Комунальний заклад
"Вінницька початкова школа № 5"
|sch5@galaxy.vn.ua
|Сокольвак Олена Костянтинівна
0983739162
|Комунальний заклад
"Вінницький фізико - математичний
ліцей № 17"
|admin@pmg17.vn.ua
|Пасіхов Юрій Якович
0677993336
|Волинська
|Заклад загальної середньої освіти
"Ліцей № 1 Ковеля" Волинської області
|kovel.school1@gmail.com
|Стречень Наталія Ігорівна
0502007880
|
Нововолинський ліцей № 3
|school-03@nv-osvita.gov.ua
|Рарата Людмила Павлівна
0971705612
|Заклад загальної середньої освіти
"Добренський ліцей" Камінь-Каширської
міської ради Волинської області
|dobre_school@ukr.net
|Кіпень Оксана Степанівна
0686248600
|Комунальний заклад загальної середньої
освіти "Луцький інституційний ліцей №8
Луцької міської ради" Волинської області
|vschool.lutsk@gmail.com
|Маначинська Валентина Миколаївна
0955591459
|
Дніпропе-тровська
|Комунальний заклад освіти
"Нікопольський ліцей "Гармонія" Дніпропетровської обласної ради"
|garmoniya-1@ukr.net
|Селютіна Олена Миколаївна
0662717339
|Комунальний заклад освіти
"Інгулецький ліцейˮ Дніпропетровської
обласної ради"
|inglyceum@ukr.net
|Младьонов Олександр Павлович
0677888654
|Комунальний заклад освіти
"Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр "Зоряний" Дніпропетровської обласної ради"
|bnrc@onlaine.ua
|Родименко Ірина Миколаївна
0677230436
|Донецька
|
Добропільський навчально - виховний
|dobrnvk4@gmail.com
|Дудушко Елла Валентинівна
0955269078
|Опорний заклад загальної середньої
освіти імені Василя Стуса Краматорської
міської ради Донецької області
|kramozzso.ho.ua
|Григор`єва Ірина Олександрівна,
0997607340
|Комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 Маріупольської міської ради
Донецької області"
|marschool66@ukr.net
|Ровицька Наталя Юріївна
0982153777
|Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області
|school9oporna@gmail.com
|Морозова Анастасія Олександрівна,
0502268714
|Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №12 Слов’янської міської ради Донецької області
|slvschool-12@ukr.net
|Чернишов Олександр Петрович
0501326070
|Житомирська
|Ліцей № 4 міста Житомира
|Zht_school1@ukr.net
|Житнік Юлія Володимирівна
0977037871
|Озерненський ліцей Новогуйвинської
селищної ради Житомирського району Житомирської області
|ozerne_school@ukr.net
|Власюк Анатолій Петрович
0972339421
|Ліцей № 4 Звягельської міської ради
|zvyagelliceum4@ukr.net
|Сільвертюк Валентина Анатоліївна
0987451351
|Закарпатська
|Навчально-виховний комплекс "Гармонія" Ужгородської міської ради Закарпатської
області
|nvk.harmonija@gmail.com
|Григор'єва Оксана Іванівна
0506420751
|Мукачівська загальноосвітня школа I-III
ступенів №7 Мукачівської міської ради Закарпатської області
|school7@mukachevo-rada.gov.ua
|Богдан Тетяна Михайлівна
0509211198
|Хустський багатопрофільний ліцей №1
імені Івана Магули Хустської міської ради
|gimnaziya.khust@gmail.com
|Кострець Анастасія Михайлівна
0961815904
|Запорізька
|Бердянська гімназія № 1 "Надія" Бердянської міської ради Запорізької області
|gimnasium_1_brd@ukr.net
|Проценко Людмила Леонідівна
0996363086
|Енергодарська гімназія № 1 Енергодарської міської ради Василівського району
Запорізької області
|envk1@envk1collegium.com.ua
|Каба Тетяна Іванівна
0505607865
|Запорізький ліцей №71 Запорізької
міської ради
|school-71@ukr.net
|Ренан Елеонора Аркадіївна
0667281062
0950434201
|Ліцей № 19 Мелітопольської міської ради Запорізької області
|licey19mlt@gmail.com
|Мельник Світлана Володимирівна
0967653282
|
Комунальна установа
|pology.kolegium1@gmail.com
|Аніщенко Олена Валеріївна
0662325067
|Івано-Франківська
|Ліцей № 7 Івано-Франківської міської ради
|school7_if@ukr.net
|Рудак Анна Миколаївна
0507355515
|Калуський ліцей № 10 Калуської міської ради Івано-Франківської області
|kalushschool10@ukr.net
|Мельник Борис Миколайович
0661813663
|Київська
|Білоцерківська початкова школа "Казка" Білоцерківської міської ради
Київської області
|bnvk_kazka@ukr.net
|Золотаренко Олена Миколаївна
0677706635
|
Білоцерківський академічний ліцей
|bila.school18@gmail.com
|Стецька Аанна Олександрівна
0989770240
|Бориспільський ліцей "Альта"
Бориспільської міської ради Київської області
|seoma07@ukr.net
|Кенс Наталія Михайлівна
0502046526
|Боярський академічний ліцей "Гармонія" Боярської міської ради
|boyarka.harmony@gmail.com
|Щеголь Віра Михайлівна
0664821224
|Кіровоградська
|Комунальний заклад "Ліцей Максимум" Кропивницько міської ради
|school6kr@gmail.com
|Бойко Людмила Борисівна
0997814708
|Львівська
|Сокальська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4 Сокальської міської ради
|ndragan@ukr.net
|Марець Ольга Михайлівна - заступник директора з навчальновиховної роботи
0930339568
|Миколаївська
|
Миколаївський ліцей №37 Миколаївської
|mmvzosh73@ukr.net
|Заступник з НВР Вітренко Ірина Вікторівна
0665217354
|Миколаївська гімназія №57 імені Шевченка Миколаївської міської ради Миколаївської області
|school57nik@ukr.net
|Заступник з НВР Хмельна Оксана Григорівна
0997385593
|Миколаївський ліцей імені професора М.Александрова
|morskoylizey@gmail.com
|Заступник з НВР Ткач Валерій Сергійович
0993310518
|Миколаївський ліцей №9 Миколаївської
міської ради Миколаївської області
|Licey.classic.mk@gmail.com
|Заступник з НВР Рибак Наталя Анатоліївна
0932655057
|
Підгороднянська гімназія Первомайської
|pidgorshool88@ukr.net
|Заступник з НВР Торган-Сінченко Тетяна Михайлівна
0966302581
|Одеська
|Одеський ліцей № 85 Одеської міської ради
|od_liceum85@ukr.net
|Мартинова Валентина Георгіївна
0973384466
|Одеський ліцей № 45 Одеської міської ради
|liceum45.odesa@ukr.net
|Деревянко Ольга Анатоліївна
0686795513
|Одеський юридичний ліцей Одеської міської ради
|school_yur@ukr.net
|Самойленко Надія Андріївна
0679078679
|Одеська гімназія №76 Одеської міської ради
|school762015@ukr.net
|Орова Марина Павлівна
0679804887
|Заклад загальної середньої освіти №7 міста Білгорода-Дністровського Одеської області
|Shkola11@ukr.net
|Корінь Валентина Іванівна
0671284904
|Полтавська
|Кременчуцький ліцей № 6
"Правобережний" Кременчуцької
міської ради Кременчуцького району Полтавської області
|gimnasiumsix@i.ua
|Сакун Оксана Анатоліївна
0675949142
|Зіньківський опорний ліцей імені М.К.Зерова Зіньківської міської ради
|zinkiv2@gmail.com
|Гавриш Людмила Василівна
0954209957
|Опорний заклад "Хорольський
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.
№1" Хорольської міської ради
Лубенського району Полтавської області
|1_school@ukr.net
|Вакуленко Лариса Іванівна
0663708312
|Гадяцький ліцей № 3 ім. І. Виговського
|gadyacjka-shkola3@meta.ua
|Ковінько Любов Іванівна
(05354) 20613
|Ліцей № 32, "Європейський" Полтавської
міської ради
|poltavagimnasia32@ ukr.net
|Оніщенко Людмила Михайлівна
0953963908
|Рівненська
|Млинівський ліцей №2 Млинівської
селищної ради Дубенського району
Рівненської області
|mlyniv3@ukr.net
|Яковець Сергій Миколайович
0977986924
|Великовербченський ліцей Сарненської
міської ради Сарненського району
Рівненської області
|znz_v_verbche@ukr.net
|Оласюк Сергій Миколайович
0686471842
|Рівненський ліцей №1 Рівненської
міської ради
|rivne.zoch1@gmail.com
|Грекул Людмила Володимирівна
0677318142
|Острозький ліцей №1 Острозької
міської ради Рівненської області
|shkola_1@ukr.net
|Штундер Ніна Іллівна
0987418258
|Вараський ліцей №2 Вараської
міської ради Рівненської області
|ZOH2@i.ua
|Горегляд Яна Іванівна
0688368007
|Сумська
|Конотопський ліцей №13 Конотопської міської ради Сумської області
|kzosh13@ukr.net
|Побігайленко Тетяна Валентинівна
0672784039
|Роменська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської області
|romny-school5@ukr.net
|Гончаренко Наталія Павлівна
097 6061051
|Лебединський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1
Лебединської міської ради Сумської області
|lebzosh1@gmail.com
|Тимошенко Ірина Миколаївна
0993847949
|
Комунальна установа Сумська
|zosh24sumy@ukr.net
|Мудрицька Алла Михайлівна
0503076206
|Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Шосткинської міської ради Сумської області»
|22978628@mail.gov.ua
|Саволайнен Тетяна Миколаївна
0985741280
|Тернопільська
|Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 ім. Б. Лепкого Тернопільської міської ради Тернопільської області
|admin_school14@ukr.net
|Серкіз Людмила Олександрівна
097 241 45 33
|Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міської ради Тернопільської області
|school_26@ukr.net
|Дем’янчук Ірина Миколаївна
0975033841
|Бережанський ліцей імені Віталія Скакуна Бережанської міської ради Тернопільської області
|skakyna@ukr.ne
|Головацька Галина Львівна
0974850872
|Кременецька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №4 Кременецької
міської ради Тернопільської області
|krem_school_4@ukr.net
|Шевчук Тетяна Олегівна
0979921789
|Чортківський ліцей №7 Чортківської
міської ради Тернопільської області
|chortkiv_school7@ukr.net
|Скриник Віталій Ярославович
0974034113
|Харківська
|комунальний заклад "Харківський ліцей
№ 183 Харківської міської ради"
|kh_lyceum183@ukr.net
|Польська Юлія Євгенівна
0989765730
|Ізюмський ліцей №11 Ізюмської міської ради
|iziumschool11@ukr.net
|Курмаз Олена Олександрівна
0996180320
|Люботинська гімназія № 1 Люботинської
міської ради Харківської області
|school1_lub@ukr.net
|Книш Світлана Михайлівна
0997446345
|Херсонська
|Херсонський науковий ліцей Херсонської обласної ради
|liceyxop@ukr.net
|Рябуха Михайло Іванович
0679814071
|Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Школа гуманітарної праці" Херсонської обласної ради
|ira-levan@ukr.net
|Кияновський Артем Олександрович
0503926550
|Херсонська гімназія № 6 Херсонської
міської ради
|gimnazia.6@ukr.net
|Корж Світлана Сергіївна
0505796259
|Херсонський навчально-виховний
комплекс "Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня - гімназія" № 56 Херсонської міської ради
|rozvitok_56@ukr.net
|Микитюк Світлана Василівна
0506547707
|Херсонський академічний ліцей імені О.В.Мішукова Херсонської міської ради
при Херсонському державному
університеті
|academlyceum@ukr.net
|Бібік Галина Володимирівна
0953504021
|Хмельницька
|Кам`янець-Подільський ліцей №14
Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області
|kp.nvk14@gmail.com
|Кирик Микола Михайлович
0976104858
|Кам`янець-Подільський ліцей №5
Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області
|soh17@ukr.net
|Бабчинський Юрій Васильович
0673814883
|Кам`янець-Подільський ліцей
|lycey_radogost@ukr.net
|Кузема Альона Леонідівна
0975819313
|Черкаська
|Уманська гімназія № 10 Уманської
міської ради Черкаської області
|nvk10uman@gmail.com
|Сліпенька Анжела Володимирівна
0966253675
|Смілянська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 11 Смілянської міської ради Черкаської області
|scool11@ukr.net
|Шевченко Галина Василівна
0989906136
|Черкаська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 6 Черкаської міської ради Черкаської області
|zshkola6@i.ua
|Тихоненко Аліна Миколаївна
0673425574
|Чернівецька
|Комунальна обласна спеціалізована
школа-інтернат II-III ступенів
з поглибленим вивченням окремих
предметів "Багатопрофільний ліцей
для обдарованих дітей"
|oblinter119@ukr.net
|Семанюк Марина Костянтинівна
0990351949
|Чернівецький ліцей №22 імені
Антона Кохановського Чернівецької
міської ради
|cvznz-1@meta.ua
|Бабій Олександра Ігорівна
0507637123
|Чернігівська
|Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Чернігівської міської ради Чернігівської області
|chernigiv03@gmail.com
|Бугайова Олександра Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи
0933228386
|Чернігівський ліцей №22 Чернігівської
міської ради Чернігівської області
|chernigiv22@gmail.com
|Демидова Тетяна Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи
0990003298
|Ніжинська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №15 Ніжинської міської
ради Чернігівської області
|zosh15nizhyn@ukr.net
|Павлюченко Тетяна Миколаївна, директор
0682353936
|Корюківський ліцей №1 Корюківської
міської ради Чернігівської області
|kor.school_1@ukr.net
|Кучма Антоніна Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи
0502541353
|Ічнянська гімназія імені Васильченка Ічнянської міської ради
|gimnaziavas2017@ukr.net
|Борщ Світлана Анатоліївна, заступник директора з навчальної роботи, 0979064729