У МОН назвали школи, в яких українські діти-біженці можуть вчитися онлайн

26 вересня 2023, 11:22
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Джерело:

МОН України

Українські учні-біженці, які через війну перебувають за кордоном, можуть навчатися дистанційно у школах України. У Міносвіти оприлюднили перелік цих навчальних закладів.

Діти у цих школах мають право вивчати лише предмети українознавчого компонента. Це такі як українська мова, література, історія України тощо.

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У яких школах українські діти-біженці можуть вчитися онлайн

Це дасть змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах, кажуть у МОН. Батьки також можуть обрати для дитини сімейну форму навчання або екстернат.

Так, учнів тимчасово переведуть у класи для вивчення українознавчих предметів. Вони зможуть продовжити навчання у своїх школах після повернення в Україну або в разі бажання знову навчатися на стандартній дистанційній, сімейній формах або екстернаті. МОН розробляє технічну можливість для цього.

Перелік шкіл, в яких формуватимуться класи (групи) для вивчення українознавчого компонента

Для зарахування батькам або законним представникам учня/-ці потрібно звернутися за контактами, вказаними в таблиці:

Область Повна назва ЗЗСО Електронна адреса ЗЗСО Відповідальна особа за організацію дистанційної форми навчання в ЗЗСО, контактний номер телефону
Вінницька Комунальний заклад
"Вінницька початкова школа № 5"		 sch5@galaxy.vn.ua Сокольвак Олена Костянтинівна

0983739162
Комунальний заклад
"Вінницький фізико - математичний
ліцей № 17"		 admin@pmg17.vn.ua Пасіхов Юрій Якович
0677993336
Волинська Заклад загальної середньої освіти
"Ліцей № 1 Ковеля" Волинської області		 kovel.school1@gmail.com Стречень Наталія Ігорівна

0502007880

Нововолинський ліцей № 3
Нововолинської міської ради
Волинської області

 school-03@nv-osvita.gov.ua Рарата Людмила Павлівна

0971705612
Заклад загальної середньої освіти
"Добренський ліцей" Камінь-Каширської
міської ради Волинської області		 dobre_school@ukr.net Кіпень Оксана Степанівна

0686248600
Комунальний заклад загальної середньої
освіти "Луцький інституційний ліцей №8
Луцької міської ради" Волинської області		 vschool.lutsk@gmail.com Маначинська Валентина Миколаївна

0955591459

Дніпропе-тровська

 Комунальний заклад освіти
"Нікопольський ліцей "Гармонія" Дніпропетровської обласної ради"		 garmoniya-1@ukr.net Селютіна Олена Миколаївна

0662717339
Комунальний заклад освіти
"Інгулецький ліцейˮ Дніпропетровської
обласної ради"		 inglyceum@ukr.net Младьонов Олександр Павлович

0677888654
Комунальний заклад освіти
"Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр "Зоряний" Дніпропетровської обласної ради"		 bnrc@onlaine.ua Родименко Ірина Миколаївна

0677230436
Донецька

Добропільський навчально - виховний
комплекс "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№4 з поглибленим вивченням окремих предметів - дошкільний навчальний заклад" Добропільської міської ради
Донецької області

 dobrnvk4@gmail.com Дудушко Елла Валентинівна

0955269078
Опорний заклад загальної середньої
освіти імені Василя Стуса Краматорської
міської ради Донецької області		 kramozzso.ho.ua Григор`єва Ірина Олександрівна,

0997607340
Комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №66 Маріупольської міської ради
Донецької області"		 marschool66@ukr.net Ровицька Наталя Юріївна

0982153777
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області school9oporna@gmail.com Морозова Анастасія Олександрівна,

0502268714
Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №12 Слов’янської міської ради Донецької області		 slvschool-12@ukr.net Чернишов Олександр Петрович

0501326070
Житомирська Ліцей № 4 міста Житомира Zht_school1@ukr.net Житнік Юлія Володимирівна

0977037871
Озерненський ліцей Новогуйвинської
селищної ради Житомирського району Житомирської області		 ozerne_school@ukr.net Власюк Анатолій Петрович

0972339421
Ліцей № 4 Звягельської міської ради zvyagelliceum4@ukr.net
 		 Сільвертюк Валентина Анатоліївна

0987451351
Закарпатська Навчально-виховний комплекс "Гармонія" Ужгородської міської ради Закарпатської
області		 nvk.harmonija@gmail.com Григор'єва Оксана Іванівна

0506420751
Мукачівська загальноосвітня школа I-III
ступенів №7 Мукачівської міської ради Закарпатської області		 school7@mukachevo-rada.gov.ua Богдан Тетяна Михайлівна

0509211198
Хустський багатопрофільний ліцей №1
імені Івана Магули Хустської міської ради		 gimnaziya.khust@gmail.com Кострець Анастасія Михайлівна

0961815904
Запорізька Бердянська гімназія № 1 "Надія" Бердянської міської ради Запорізької області gimnasium_1_brd@ukr.net Проценко Людмила Леонідівна

0996363086
Енергодарська гімназія № 1 Енергодарської міської ради Василівського району
Запорізької області		 envk1@envk1collegium.com.ua Каба Тетяна Іванівна

0505607865
Запорізький ліцей №71 Запорізької
міської ради		 school-71@ukr.net Ренан Елеонора Аркадіївна
0667281062

0950434201
Ліцей № 19 Мелітопольської міської ради Запорізької області licey19mlt@gmail.com Мельник Світлана Володимирівна

0967653282

Комунальна установа
"Пологівський ліцей № 1" Пологівської
міської ради Пологівського району Запорізької області

 pology.kolegium1@gmail.com Аніщенко Олена Валеріївна

0662325067
Івано-Франківська Ліцей № 7 Івано-Франківської міської ради school7_if@ukr.net Рудак Анна Миколаївна

0507355515
Калуський ліцей № 10 Калуської міської ради Івано-Франківської області kalushschool10@ukr.net Мельник Борис Миколайович

0661813663
Київська Білоцерківська початкова школа "Казка" Білоцерківської міської ради
Київської області		 bnvk_kazka@ukr.net Золотаренко Олена Миколаївна

0677706635

Білоцерківський академічний ліцей
"Вектор"-гімназія № 18 Білоцерківської
міської ради Київської області

 bila.school18@gmail.com Стецька Аанна Олександрівна

0989770240
Бориспільський ліцей "Альта"
Бориспільської міської ради Київської області		 seoma07@ukr.net Кенс Наталія Михайлівна

0502046526
Боярський академічний ліцей "Гармонія" Боярської міської ради boyarka.harmony@gmail.com Щеголь Віра Михайлівна

0664821224
Кіровоградська Комунальний заклад "Ліцей Максимум" Кропивницько міської ради school6kr@gmail.com Бойко Людмила Борисівна

0997814708
Львівська Сокальська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4 Сокальської міської ради		 ndragan@ukr.net Марець Ольга Михайлівна - заступник директора з навчальновиховної роботи

0930339568
Миколаївська

Миколаївський ліцей №37 Миколаївської
міської ради Миколаївської області

 mmvzosh73@ukr.net Заступник з НВР Вітренко Ірина Вікторівна

0665217354
Миколаївська гімназія №57 імені Шевченка Миколаївської міської ради Миколаївської області school57nik@ukr.net Заступник з НВР Хмельна Оксана Григорівна

0997385593
Миколаївський ліцей імені професора М.Александрова morskoylizey@gmail.com Заступник з НВР Ткач Валерій Сергійович

0993310518
Миколаївський ліцей №9 Миколаївської
міської ради Миколаївської області		 Licey.classic.mk@gmail.com Заступник з НВР Рибак Наталя Анатоліївна

0932655057

Підгороднянська гімназія Первомайської
міської ради Миколаївської області

 pidgorshool88@ukr.net Заступник з НВР Торган-Сінченко Тетяна Михайлівна

0966302581
Одеська Одеський ліцей № 85 Одеської міської ради od_liceum85@ukr.net Мартинова Валентина Георгіївна

0973384466
Одеський ліцей № 45 Одеської міської ради liceum45.odesa@ukr.net Деревянко Ольга Анатоліївна

0686795513
Одеський юридичний ліцей Одеської міської ради school_yur@ukr.net Самойленко Надія Андріївна

0679078679
Одеська гімназія №76 Одеської міської ради school762015@ukr.net Орова Марина Павлівна

0679804887
Заклад загальної середньої освіти №7 міста Білгорода-Дністровського Одеської області Shkola11@ukr.net Корінь Валентина Іванівна

0671284904
Полтавська Кременчуцький ліцей № 6
"Правобережний" Кременчуцької
міської ради Кременчуцького району Полтавської області		 gimnasiumsix@i.ua Сакун Оксана Анатоліївна

0675949142
Зіньківський опорний ліцей імені М.К.Зерова Зіньківської міської ради zinkiv2@gmail.com Гавриш Людмила Василівна

0954209957
Опорний заклад "Хорольський
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.
№1" Хорольської міської ради
Лубенського району Полтавської області		 1_school@ukr.net Вакуленко Лариса Іванівна

0663708312
Гадяцький ліцей № 3 ім. І. Виговського gadyacjka-shkola3@meta.ua Ковінько Любов Іванівна

(05354) 20613
Ліцей № 32, "Європейський" Полтавської
міської ради		 poltavagimnasia32@ ukr.net Оніщенко Людмила Михайлівна

0953963908
Рівненська Млинівський ліцей №2 Млинівської
селищної ради Дубенського району
Рівненської області		 mlyniv3@ukr.net Яковець Сергій Миколайович

0977986924
Великовербченський ліцей Сарненської
міської ради Сарненського району
Рівненської області		 znz_v_verbche@ukr.net Оласюк Сергій Миколайович

0686471842
Рівненський ліцей №1 Рівненської
міської ради		 rivne.zoch1@gmail.com Грекул Людмила Володимирівна

0677318142
Острозький ліцей №1 Острозької
міської ради Рівненської області		 shkola_1@ukr.net Штундер Ніна Іллівна

0987418258
Вараський ліцей №2 Вараської
міської ради Рівненської області		 ZOH2@i.ua Горегляд Яна Іванівна

0688368007
Сумська Конотопський ліцей №13 Конотопської міської ради Сумської області kzosh13@ukr.net Побігайленко Тетяна Валентинівна

0672784039
Роменська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської області		 romny-school5@ukr.net Гончаренко Наталія Павлівна

097 6061051
Лебединський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1
Лебединської міської ради Сумської області		 lebzosh1@gmail.com Тимошенко Ірина Миколаївна

0993847949

Комунальна установа Сумська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 24 м. Суми, Сумської області

 zosh24sumy@ukr.net Мудрицька Алла Михайлівна

0503076206
Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Шосткинської міської ради Сумської області» 22978628@mail.gov.ua Саволайнен Тетяна Миколаївна

0985741280
Тернопільська Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 ім. Б. Лепкого Тернопільської міської ради Тернопільської області admin_school14@ukr.net Серкіз Людмила Олександрівна

097 241 45 33
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міської ради Тернопільської області school_26@ukr.net Дем’янчук Ірина Миколаївна

0975033841
Бережанський ліцей імені Віталія Скакуна Бережанської міської ради Тернопільської області skakyna@ukr.ne Головацька Галина Львівна

0974850872
Кременецька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №4 Кременецької
міської ради Тернопільської області		 krem_school_4@ukr.net Шевчук Тетяна Олегівна

0979921789
Чортківський ліцей №7 Чортківської
міської ради Тернопільської області		 chortkiv_school7@ukr.net Скриник Віталій Ярославович

0974034113
Харківська комунальний заклад "Харківський ліцей
№ 183 Харківської міської ради"		 kh_lyceum183@ukr.net Польська Юлія Євгенівна

0989765730
Ізюмський ліцей №11 Ізюмської міської ради iziumschool11@ukr.net Курмаз Олена Олександрівна

0996180320
Люботинська гімназія № 1 Люботинської
міської ради Харківської області		 school1_lub@ukr.net Книш Світлана Михайлівна

0997446345
Херсонська Херсонський науковий ліцей Херсонської обласної ради liceyxop@ukr.net Рябуха Михайло Іванович

0679814071
Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Школа гуманітарної праці" Херсонської обласної ради ira-levan@ukr.net Кияновський Артем Олександрович

0503926550
Херсонська гімназія № 6 Херсонської
міської ради		 gimnazia.6@ukr.net Корж Світлана Сергіївна

0505796259
Херсонський навчально-виховний
комплекс "Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня - гімназія" № 56 Херсонської міської ради		 rozvitok_56@ukr.net Микитюк Світлана Василівна

0506547707
Херсонський академічний ліцей імені О.В.Мішукова Херсонської міської ради
при Херсонському державному
університеті		 academlyceum@ukr.net Бібік Галина Володимирівна

0953504021
Хмельницька Кам`янець-Подільський ліцей №14
Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області		 kp.nvk14@gmail.com Кирик Микола Михайлович

0976104858
Кам`янець-Подільський ліцей №5
Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області		 soh17@ukr.net Бабчинський Юрій Васильович

0673814883
Кам`янець-Подільський ліцей lycey_radogost@ukr.net Кузема Альона Леонідівна

0975819313
Черкаська Уманська гімназія № 10 Уманської
міської ради Черкаської області		 nvk10uman@gmail.com Сліпенька Анжела Володимирівна

0966253675
Смілянська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 11 Смілянської міської ради Черкаської області		 scool11@ukr.net Шевченко Галина Василівна

0989906136
Черкаська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 6 Черкаської міської ради Черкаської області		 zshkola6@i.ua Тихоненко Аліна Миколаївна

0673425574
Чернівецька Комунальна обласна спеціалізована
школа-інтернат II-III ступенів
з поглибленим вивченням окремих
предметів "Багатопрофільний ліцей
для обдарованих дітей"		 oblinter119@ukr.net Семанюк Марина Костянтинівна

0990351949
Чернівецький ліцей №22 імені
Антона Кохановського Чернівецької
міської ради		 cvznz-1@meta.ua Бабій Олександра Ігорівна

0507637123
Чернігівська Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Чернігівської міської ради Чернігівської області chernigiv03@gmail.com Бугайова Олександра Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи

0933228386
Чернігівський ліцей №22 Чернігівської
міської ради Чернігівської області		 chernigiv22@gmail.com Демидова Тетяна Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи

0990003298
Ніжинська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №15 Ніжинської міської
ради Чернігівської області		 zosh15nizhyn@ukr.net Павлюченко Тетяна Миколаївна, директор

0682353936
Корюківський ліцей №1 Корюківської
міської ради Чернігівської області		 kor.school_1@ukr.net Кучма Антоніна Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи

0502541353
Ічнянська гімназія імені Васильченка Ічнянської міської ради gimnaziavas2017@ukr.net Борщ Світлана Анатоліївна, заступник директора з навчальної роботи, 0979064729
Автор: Марія Волошин