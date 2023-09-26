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В каких школах украинские дети-беженцы могут учиться онлайн
Это позволит избежать двойной нагрузки от параллельного обучения в украинской и зарубежной школах, говорят в МОН. Родители также могут выбрать для ребенка семейную форму обучения или экстернат.
Так, учеников временно переведут в классы для изучения украиноведческих предметов. Они смогут продолжить обучение в своих школах по возвращении в Украину или в случае желания снова учиться на стандартной дистанционной, семейной формах или экстернате. МОН разрабатывает техническую возможность для этого.
Список школ, в которых будут формироваться классы (группы) для изучения украиноведческого компонента
Для зачисления родителям или законным представителям ученика нужно обратиться за контактами, указанными в таблице:
|Область
|Полное название ЗЗСО
|Электронный адрес ЗЗСО
|Ответственное лицо за организацию дистанционной формы обучения в ЗЗСО, контактный номер телефона
|Винницкая
|Коммунальное заведение
"Винницкая начальная школа № 5"
|sch5@galaxy.vn.ua
|Сокольвак Елена Константиновна
0983739162
|Коммунальное заведение
"Винницкий физико – математический лицей №17"
|admin@pmg17.vn.ua
|Пасихов Юрий Яковлевич
0677993336
|Волынская
|Заведение общего среднего образования
"Лицей № 1 Ковеля" Волынской области
|kovel.school1@gmail.com
|Сретень Наталья Игоревна
0502007880
|Нововолынский лицей №3
Нововолынского городского совета Волынской области
|school-03@nv-osvita.gov.ua
|Рарата Людмила Павловна
0971705612
|Заведение общего среднего образования
"Добренский лицей" Камень-Каширского городского совета Волынской области
|dobre_school@ukr.net
|Кипень Оксана Степановна
0686248600
|Коммунальное заведение общего среднего образования
"Луцкий институциональный лицей №8 Луцкого городского совета" Волынской области
|vschool.lutsk@gmail.com
|Маначинская Валентина Николаевна
0955591459
|Днепропетровская
|Коммунальное учебное заведение
"Никопольский лицей "Гармония" Днепропетровского областного совета"
|garmoniya-1@ukr.net
|Селютина Елена Николаевна
0662717339
|Коммунальное учебное заведение
“Ингулецкий лицей Днепропетровского областного совета
|inglyceum@ukr.net
|Младенов Александр Павлович
0677888654
|Коммунальное учебное заведение
"Многопрофильный учебно-реабилитационный центр "Звездный" Днепропетровского областного совета"
|bnrc@onlaine.ua
|Родименко Ирина Николаевна
0677230436
|Донецкая
|Добропольский учебно-воспитательный комплекс "Специализированная школа І-ІІІ ступеней №4 с углубленным изучением отдельных предметов - дошкольное учебное заведение" Добропольского городского совета Донецкой области
|dobrnvk4@gmail.com
|Дудушка Элла Валентиновна
0955269078
|Опорное заведение общего среднего образования имени Василия Стуса Краматорского городского совета Донецкой области
|kramozzso.ho.ua
|Григорьева Ирина Александровна,
0997607340
|Коммунальное заведение "Мариупольская специализированная школа I-III ступеней №66 Мариупольского городского совета Донецкой области"
|marschool66@ukr.net
|Ровицкая Наталья Юрьевна
0982153777
|Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №9 Покровского городского совета Донецкой области
|school9oporna@gmail.com
|Морозова Анастасия Александровна,
0502268714
|Славянская общеобразовательная школа I-III ступеней №12 Славянского городского совета Донецкой области
|slvschool-12@ukr.net
|Чернышев Александр Петрович
0501326070
|Житомирская
|Лицей №4 города Житомира
|Zht_school1@ukr.net
|Житник Юлия Владимировна
0977037871
|Озерненский лицей Новогуйвинского поссовета Житомирского района Житомирской области
|ozerne_school@ukr.net
|Власюк Анатолий Петрович
0972339421
|Лицей № 4 Звягельского городского совета
|zvyagelliceum4@ukr.net
|Сильвертюк Валентина Анатольевна
0987451351
|Закарпатская
|Учебно-воспитательный комплекс "Гармония" Ужгородского городского совета Закарпатской области
|nvk.harmonija@gmail.com
|Григорьева Оксана Ивановна
0506420751
|Мукачевская общеобразовательная школа I-III ступеней №7 Мукачевского городского совета Закарпатской области
|school7@mukachevo-rada.gov.ua
|Богдан Татьяна Михайловна
0509211198
|Хустский многопрофильный лицей №1 имени Ивана Магулы Хустского городского совета
|gimnaziya.khust@gmail.com
|Костец Анастасия Михайловна
0961815904
|Запорожская
|Бердянская гимназия №1 "Надежда" Бердянского городского совета Запорожской области
|gimnasium_1_brd@ukr.net
|Проценко Людмила Леонидовна
0996363086
|Энергодарская гимназия №1 Энергодарского городского совета Васильевского района Запорожской области
|envk1@envk1collegium.com.ua
|Каба Татьяна Ивановна
0505607865
|Запорожский лицей №71 Запорожского городского совета
|school-71@ukr.net
|Ренан Элеонора Аркадиевна
0667281062
0950434201
|Лицей №19 Мелитопольского городского совета Запорожской области
|licey19mlt@gmail.com
|Мельник Светлана Владимировна
0967653282
|Коммунальное учреждение "Пологовский лицей №1" Пологовского городского совета Пологовского района Запорожской области
|pology.kolegium1@gmail.com
|Анищенко Елена Валерьевна
0662325067
|Ивано-Франковская
|Лицей №7 Ивано-Франковского городского совета
|school7_if@ukr.net
|Рудак Анна Николаевна
0507355515
|Калушский лицей № 10 Калушского городского совета Ивано-Франковской области
|kalushschool10@ukr.net
|Мельник Борис Николаевич
0661813663
|Киевская
|Белоцерковская начальная школа "Сказка" Белоцерковского городского совета Киевской области
|bnvk_kazka@ukr.net
|Золотаренко Елена Николаевна
0677706635
|Белоцерковский академический лицей "Вектор"-гимназия № 18 Белоцерковского городского совета Киевской области
|bila.school18@gmail.com
|Стецька Аанна Александровна
0989770240
|Бориспольский лицей "Альта" Бориспольского городского совета Киевской области
|seoma07@ukr.net
|Кенс Наталья Михайловна
0502046526
|Боярский академический лицей "Гармония" Боярского городского совета
|boyarka.harmony@gmail.com
|Щеголь Вера Михайловна
0664821224
|Кировоградская
|Коммунальное заведение "Лицей Максимум" Кропивницкого городского совета
|school6kr@gmail.com
|Бойко Людмила Борисовна
0997814708
|Львовская
|Сокальская общеобразовательная школа I-III ступеней № 4 Сокальского городского совета
|ndragan@ukr.net
|Марец Ольга Михайловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
0930339568
|Николаевская
|Николаевский лицей №37 Николаевского городского совета Николаевской области
|mmvzosh73@ukr.net
|Заместитель НВР Витренко Ирина Викторовна
0665217354
|Николаевская гимназия №57 имени Т.Г.Шевченко Николаевского городского совета Николаевской области
|school57nik@ukr.net
|Заместитель НВР Хмельная Оксана Григорьевна
0997385593
|Николаевский лицей имени профессора М. Александрова
|morskoylizey@gmail.com
|Заместитель по НВР Ткач Валерий Сергеевич
0993310518
|Николаевский лицей №9 Николаевского городского совета Николаевской области
|Licey.classic.mk@gmail.com
|Заместитель НВР Рыбак Наталья Анатольевна
0932655057
|Подгороднянская гимназия Первомайского городского совета Николаевской области
|pidgorshool88@ukr.net
|Заместитель НВР Торган-Синченко Татьяна Михайловна
0966302581
|Одесская
|Одесский лицей №85 Одесского городского совета
|od_liceum85@ukr.net
|Мартынова Валентина Георгиевна
0973384466
|Одесский лицей №45 Одесского городского совета
|liceum45.odesa@ukr.net
|Деревянко Ольга Анатольевна
0686795513
|Одесский юридический лицей Одесского городского совета
|school_yur@ukr.net
|Самойленко Надежда Андреевна
0679078679
|Одесская гимназия №76 Одесского городского совета
|school762015@ukr.net
|Орова Марина Павловна
0679804887
|Учреждение общего среднего образования №7 города Белгород-Днестровского Одесской области
|Shkola11@ukr.net
|Корень Валентина Ивановна
0671284904
|Полтавская
|Кременчугский лицей №6 "Правобережный" Кременчугского городского совета Кременчугского района Полтавской области
|gimnasiumsix@i.ua
|Сакун Оксана Анатольевна
0675949142
|Зеньковский опорный лицей имени М.К.Зерова Зиньковского городского совета
|zinkiv2@gmail.com
|Гавриш Людмила Васильевна
0954209957
|Опорное заведение "Хорольское общее среднее образование I-III ст. №1" Хорольского городского совета Лубенского района Полтавской области
|1_school@ukr.net
|Вакуленко Лариса Ивановна
0663708312
|Гадячский лицей №3 им. И. Выговского
|gadyacjka-shkola3@meta.ua
|Ковенько Любовь Ивановна
(05354) 20613
|Лицей № 32, «Европейский» Полтавского городского совета
|poltavagimnasia32@ukr.net
|Онищенко Людмила Михайловна
0953963908
|Ровенская
|Млиновский лицей №2 Млиновского поселкового совета Дубенского района Ровенской области
|mlyniv3@ukr.net
|Яковец Сергей Николаевич
0977986924
|Великовербченский лицей Сарненского городского совета Сарненского района Ровенской области
|znz_v_verbche@ukr.net
|Оласюк Сергей Николаевич
0686471842
|Ровенский лицей №1 Ровенского городского совета
|rivne.zoch1@gmail.com
|Грекул Людмила Владимировна
0677318142
|Острожский лицей №1 Острожского городского совета Ровенской области
|shkola_1@ukr.net
|Штундер Нина Ильинична
0987418258
|Варасский лицей №2 Варасского городского совета Ровенской области
|ZOH2@i.ua
|Горесмотр Яна Ивановна
0688368007
|Сумская
|Конотопский лицей №13 городского совета Конотопа Сумской области
|kzosh13@ukr.net
|Побегайленко Татьяна Валентиновна
0672784039
|Роменская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5 Роменского городского совета Сумской области
|romny-school5@ukr.net
|Гончаренко Наталья Павловна
097 6061051
|Лебединское учреждение общего среднего образования I-III ступеней № 1 Лебединского городского совета Сумской области
|lebzosh1@gmail.com
|Тимошенко Ирина Николаевна
0993847949
|Коммунальное учреждение Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 24 г. Сумы, Сумской области
|zosh24sumy@ukr.net
|Мудрицкая Алла Михайловна
0503076206
|Коммунальная организация (учреждение, заведение) «Шосткинская общеобразовательная школа I-III ступеней № 11 Шосткинского городского совета Сумской области»
|22978628@mail.gov.ua
|Саволайнен Татьяна Николаевна
0985741280
|Тернопольская
|Тернопольская общеобразовательная школа I-III ступеней №14 им. Б. Лепкого Тернопольского городского совета Тернопольской области
|admin_school14@ukr.net
|Серкиз Людмила Александровна
097 241 45 33
|Тернопольская общеобразовательная школа I-III ступеней № 26 имени Дмитрия Заплитного Тернопольского городского совета Тернопольской области
|school_26@ukr.net
|Демьянчук Ирина Николаевна
0975033841
|Бережанский лицей имени Виталия Скакуна Бережанского городского совета Тернопольской области
|skakyna@ukr.ne
|Головацкая Галина Львовна
0974850872
|Кременецкая общеобразовательная школа I-III ступеней №4 Кременецкого городского совета Тернопольской области
|krem_school_4@ukr.net
|Шевчук Татьяна Олеговна
0979921789
|Чертковский лицей №7 Чертковского городского совета Тернопольской области
|chortkiv_school7@ukr.net
|Скриник Виталий Ярославович
0974034113
|Харьковская
|коммунальное учреждение «Харьковский лицей №183 Харьковского городского совета»
|kh_lyceum183@ukr.net
|Польская Юлия Евгеньевна
0989765730
|Изюмский лицей №11 Изюмского городского совета
|iziumschool11@ukr.net
|Курмаз Елена Александровна
0996180320
|Люботинская гимназия №1 Люботинского городского совета Харьковской области
|school1_lub@ukr.net
|Кныш Светлана Михайловна
0997446345
|Херсонская
|Херсонский научный лицей Херсонского областного совета
|liceyxop@ukr.net
|Рябуха Михаил Иванович
0679814071
|Коммунальное заведение "Учебно-воспитательный комплекс "Школа гуманитарного труда" Херсонского областного совета
|ira-levan@ukr.net
|Кияновский Артем Александрович
0503926550
|Херсонская гимназия №6 Херсонского городского совета
|gimnazia.6@ukr.net
|Корж Светлана Сергеевна
0505796259
|Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - специализированная школа с углубленным изучением английского языка I степени - гимназия" № 56 Херсонского городского совета
|rozvitok_56@ukr.net
|Микитюк Светлана Васильевна
0506547707
|Херсонский академический лицей имени А.В.Мишукова Херсонского городского совета при Херсонском государственном университете
|academlyceum@ukr.net
|Бибик Галина Владимировна
0953504021
|Хмельницкая
|Каменец-Подольский лицей №14 Каменец-Подольский городской совет Хмельницкой области
|kp.nvk14@gmail.com
|Кирик Николай Михайлович
0976104858
|Каменец-Подольский лицей №5 Каменец-Подольского городского совета Хмельницкой области
|soh17@ukr.net
|Бабчинский Юрий Васильевич
0673814883
|Каменец-Подольский лицей
|lycey_radogost@ukr.net
|Кузема Алена Леонидовна
0975819313
|Черкасская
|Уманская гимназия №10 Уманского городского совета Черкасской области
|nvk10uman@gmail.com
|Слепенькая Анжела Владимировна
0966253675
|Смелянская общеобразовательная школа I-III ступеней № 11 Смелянского городского совета Черкасской области
|scool11@ukr.net
|Шевченко Галина Васильевна
0989906136
|Черкасская общеобразовательная школа I-III ступеней № 6 Черкасского городского совета Черкасской области
|zshkola6@i.ua
|Тихоненко Алина Николаевна
0673425574
|Черновицкая
|Коммунальная областная специализированная школа-интернат II-III степеней с углубленным изучением отдельных предметов "Многопрофильный лицей для одаренных детей"
|oblinter119@ukr.net
|Семанюк Марина Константиновна
0990351949
|Черновицкий лицей №22 имени Антона Кохановского Черновицкого городского совета
|cvznz-1@meta.ua
|Бабий Александра Игоревна
0507637123
|Черниговская
|Черниговская общеобразовательная школа I-III ступеней №3 Черниговского городского совета Черниговской области
|chernigiv03@gmail.com
|Бугаева Александра Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
0933228386
|Черниговский лицей №22 Черниговского городского совета Черниговской области
|chernigiv22@gmail.com
|Демидова Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
0990003298
|Нежинская общеобразовательная школа I-III ступеней №15 Нежинского городского совета Черниговской области
|zosh15nizhyn@ukr.net
|Павлюченко Татьяна Николаевна, директор
0682353936
|Корюковский лицей №1 Корюковского городского совета Черниговской области
|kor.school_1@ukr.net
|Кучма Антонина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
0502541353
|Ичнянская гимназия имени Васильченко Ичнянского городского совета
|gimnaziavas2017@ukr.net
|Борщ Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебной работе, 0979064729