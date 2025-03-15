При школах, вишах та бібліотеках в Україні зʼявляться дитсадки

В Україні планують відкривати філії дитячих садків на базі шкіл, вишів та бібліотек. За виховний процес у цих закладах освіти відповідатимуть працівники.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Освіторію.

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Де можуть працювати нові типи дитячих садків

Філії дитячих садків можуть працювати на базі:

шкіл та університетів (при цьому весь освітній процес організовують працівники цього конкретного дитячого садочка);

бібліотек (якщо така бібліотека розташована поруч з укриттям і ви можете відкрити там групу).

Також Коновалова згадала про новий тип дитсадків – мобільні садки.

Новий закон про дошкілля часто сприймали через призму стереотипу – мовляв, дітей зараз переведуть у мобільні садочки, посадять в автобус, а стаціонарні садки закриють. Це не так, адже мобільні садки – альтернативна форма дитячого садка, що буде використовуватися в крайньому разі,

– повідомила посадовиця.

І додала, що нові гнучкі типи дитячих садків допоможуть зберігати робочі місця вихователів. І так триватиме, доки не буде нової хвилі бебі-буму і в Україні не народиться більше дітей.

Так, можливо, вихователям з маленьких сіл через нестачу дітей потрібно буде переїхати з великого садочка в менше приміщення, адаптоване для надання освітніх послух. Але ваш заклад освіти не закриється, а велика будівля зберігатиметься за вами,

– уточнила заступниця міністра.

Будівлю натомість зможуть альтернативно використати тільки для надання освітніх послуг, але не віддати, продати чи передати.