При школах, вишах та бібліотеках в Україні зʼявляться дитсадки
- В Україні планують відкривати філії дитячих садків на базі шкіл, вишів та бібліотек, де освітній процес організовуватимуть працівники дитсадків.
- Запроваджують також нові типи дитячих садків, зокрема мобільні садки як альтернативну форму.
В Україні планують відкривати філії дитячих садків на базі шкіл, вишів та бібліотек. За виховний процес у цих закладах освіти відповідатимуть працівники.
Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Освіторію.
Дивіться також У Запоріжжі запрацюють підземні дитсадки
Де можуть працювати нові типи дитячих садків
Філії дитячих садків можуть працювати на базі:
- шкіл та університетів (при цьому весь освітній процес організовують працівники цього конкретного дитячого садочка);
- бібліотек (якщо така бібліотека розташована поруч з укриттям і ви можете відкрити там групу).
Також Коновалова згадала про новий тип дитсадків – мобільні садки.
Новий закон про дошкілля часто сприймали через призму стереотипу – мовляв, дітей зараз переведуть у мобільні садочки, посадять в автобус, а стаціонарні садки закриють. Це не так, адже мобільні садки – альтернативна форма дитячого садка, що буде використовуватися в крайньому разі,
– повідомила посадовиця.
І додала, що нові гнучкі типи дитячих садків допоможуть зберігати робочі місця вихователів. І так триватиме, доки не буде нової хвилі бебі-буму і в Україні не народиться більше дітей.
Так, можливо, вихователям з маленьких сіл через нестачу дітей потрібно буде переїхати з великого садочка в менше приміщення, адаптоване для надання освітніх послух. Але ваш заклад освіти не закриється, а велика будівля зберігатиметься за вами,
– уточнила заступниця міністра.
Будівлю натомість зможуть альтернативно використати тільки для надання освітніх послуг, але не віддати, продати чи передати.
- Раніше ми інформували, що частина вихователів дитсадків таки отримає "вчительську тисячу".