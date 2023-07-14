В Україні зменшується кількість дошкільнят у садках, вихователів теж бракує

Через війну в Україні зменшується кількість дітей, які відвідують у нашій країні садки. При цьому третина закладів освіти має вакансії.

Відповідно до результатів моніторингу Держслужби якості освіти протягом останніх трьох років кількість закладів дошкільної освіти скоротилася на 1,5%. Причина – відсутність укриттів у дитсадках та відповідно зменшення дітей на очному навчанні.

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В Україні зменшується кількість дошкільнят у садках

Скорочення кількості дитсадків спричинило і зменшення кількості вихованців. Дошкільнят у цих громадах, які відвідують садочки, стало на 16% менше. Чимало родин, зокрема, виїхали за кордон зі своїми дітьми або ж в інші регіони України.

У 2023 році кількість дітей, які не охоплені дошкільною освітою, зросла майже до 22%. Найбільше їх у таких областях як:

Кіровоградська;

Львівська;

Миколаївська;

Одеська.

У дитсадках бракує в ихователів

У дитсадках України також є чимало вакансій: шукають вихователів. Про такі вакансії заявило 30% опитаних керівників садочків.

Найбільш затребувані фахівці:

практичні психологи;

інструктори з фізичної культури;

музичні керівники.

У Держслужбі при цьому зазначили, що вакансії зумовлені тим, що 22% педагогів звільнилися із садків, 22% – на простої, 12% – у відпустці без зарплати.

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