Відповідно до результатів моніторингу Держслужби якості освіти протягом останніх трьох років кількість закладів дошкільної освіти скоротилася на 1,5%. Причина – відсутність укриттів у дитсадках та відповідно зменшення дітей на очному навчанні.
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В Україні зменшується кількість дошкільнят у садках
Скорочення кількості дитсадків спричинило і зменшення кількості вихованців. Дошкільнят у цих громадах, які відвідують садочки, стало на 16% менше. Чимало родин, зокрема, виїхали за кордон зі своїми дітьми або ж в інші регіони України.
У 2023 році кількість дітей, які не охоплені дошкільною освітою, зросла майже до 22%. Найбільше їх у таких областях як:
- Кіровоградська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Одеська.
У дитсадках бракує вихователів
У дитсадках України також є чимало вакансій: шукають вихователів. Про такі вакансії заявило 30% опитаних керівників садочків.
Найбільш затребувані фахівці:
- практичні психологи;
- інструктори з фізичної культури;
- музичні керівники.
У Держслужбі при цьому зазначили, що вакансії зумовлені тим, що 22% педагогів звільнилися із садків, 22% – на простої, 12% – у відпустці без зарплати.
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В Україні розпочнуть реформу дошкільної освіти
- Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про реформу дошкільної освіти.
- Він може докорінно змінити підходи та систему освіти в садочках.
- Документ передбачає функціонування різних форм дошкільної освіти.
- Реформа дошкільної освіти також передбачає розв'язання проблеми наповненості груп у дитсадках.
- Законопроєкт пропонує забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до комунальних закладів освіти.
- Планують також змінити умови роботи педагогів. Зокрема, вони отримають адекватний обсяг педагогічного навантаження, щорічну оплачувану відпустку 56 днів та можливість вільно обирати освітні програми та форми роботи.