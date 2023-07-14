Согласно результатам мониторинга Госслужбы качества образования за последние три года количество заведений дошкольного образования сократилось на 1,5%. Причина – отсутствие укрытий в детсадах и соответственно уменьшение детей на очном обучении.
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В Украине уменьшается количество дошкольников в садиках
Сокращение количества детсадов повлекло и уменьшение количества питомцев. Дошкольников в этих общинах, посещающих сады, стало на 16% меньше. Многие семьи, в частности, выехали за границу со своими детьми или в другие регионы Украины.
В 2023 году количество детей, не охваченных дошкольным образованием, выросло почти до 22%. Больше всего их в таких областях как:
- Кировоградская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская.
В детсадах не хватает в воспитателей
В детсадах Украины также есть немало вакансий: ищут воспитателей. О таких вакансиях заявили 30% опрошенных руководителей садиков.
Наиболее востребованы специалисты:
- практические психологи;
- инструкторы по физической культуре;
- музыкальные управленцы.
В Госслужбе при этом отметили, что вакансии обусловлены тем, что 22% педагогов уволились из садиков, 22% – на простое, 12% – в отпуске без зарплаты.
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В Украине начнут реформу дошкольного образования
- Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реформе дошкольного образования.
- Он может коренным образом изменить подходы и систему образования в садиках.
- Документ предусматривает функционирование разных форм дошкольного образования.
- Реформа дошкольного образования также подразумевает решение проблемы наполненности групп в детсадах.
- Законопроект предлагает обеспечить справедливую очередность зачисления детей в коммунальные учебные заведения.
- Планируется также изменить условия работы педагогов. В частности, они получат адекватный объем педагогической нагрузки, ежегодный оплачиваемый отпуск 56 дней и возможность свободно выбирать образовательные программы и формы работы.