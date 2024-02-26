У Дії з'являться документи про освіту

У застосунку Дія з'являться документи про освіту. Тож українці зможуть "тримати" їх у своєму телефоні.

Про це повідомив віцепрем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров. І запропонував краянам взяти участь у тестуванні.

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Документи про освіту будуть у Дії

Федоров наголосив: більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою.

При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО – зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою – у Дії,

– акцентував посадовець.

І закликав скористатися новим сервісом першими та долучитися до бета-тестування, якщо ви громадяни України й вам виповнилося 14 років та маєте ідентифікаційний код.

У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії,

– уточнив віцепрем'єр.