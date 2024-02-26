Об этом сообщил вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров. И предложил землякам принять участие в тестировании.

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Документы об образовании будут в Дие

Федоров отметил: больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте.

При трудоустройстве не надо будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ЗВО – со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой – в Дие,

– акцентировал чиновник.

И призвал воспользоваться новым сервисом первыми и присоединиться к бета-тестированию, если вы граждане Украины и вам исполнилось 14 лет и имеете идентификационный код.

У вас могут подтянуться документы от свидетельства об общем среднем образовании до диплома доктора философии,

– уточнил вице-премьер.