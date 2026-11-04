"Дійти до ручки": звідки взявся вислів і до чого тут хліб

У відомих висловах часто ховаються історії про звички наших предків. Навіть звичайний хліб міг стати частиною мовного звороту, яким сьогодні описують крайню скруту.

"Дійти до ручки": що криється за походженням вислову, розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Дійти до ручки" – що означає вислів та звідки він походить?

Коли людина опиняється у скрутному становищі, втрачає сили або терпіння, можна почути: "Уже зовсім до ручки дійшов". Але що це за ручка? За популярною версією походження вислову ховається історія старовинної випічки.

Колись, як дехто пише, за часів Русі, калачі випікали з невеликою дугою – своєрідною ручкою, і вони були схожими на гирю. За неї тримали хлібину, коли їли на вулиці. Саму дужку нібито не споживали з міркувань гігієни: її відламували й віддавали жебракам або залишали собакам.

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За однією з версій, людина, яка через голод була змушена доїдати навіть цю частину калача, опинялася на самому дні злиднів. Так і виникло образне значення вислову – дійти до крайньої скрути, опинитися у безвихідному становищі.

Звідки походить "дійти до ручки": дивіться відео

Однак із цим поясненням варто бути обережними. Історія про калачеву ручку широко переказується, але документального підтвердження саме такого походження вислову немає. У навчальному посібнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка її також подають лише як одну з версій.

Сьогодні цей вислів уживають із негативним відтінком, коли хочуть сказати, що людина опинилася у скрутному становищі, втратила гідність або опустилася до найнижчого рівня. Він передає стан крайнього занепаду й безвиході.

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Словник "Горох" радить і інші варіанти:

"дійти до краю",

"дійти до скруту",

"бути на межі",

"скотитися",

"зійти на пси".

Тож якщо справи зовсім кепські, можна сказати, що людина дійшла до краю або потрапила у скруту. А історію про калачеву ручку залишити як цікаву, хоча й не цілком доведену версію походження знайомого вислову.